Ovaj je recept super jednostavan za pripremu i traži samo pet sastojaka (osim ulja, soli i papra). Poslužite ovu piletinu s peršinom i češnjakom uz pire krumpir ili hrskavi kruh koji će upiti sav ukusan umak od maslaca.

Kada ispržite piletinu, maknite tavu s vatre prije dodavanja češnjaka. Tako ćete spriječiti da češnjak zagori i postane gorak. Dovoljno ga je tek umiješati u vrući maslac. Za dodatnu aromu možete dodati prstohvat mljevene ljute paprike. Dobar tek!

Piletina s peršinom i češnjakom - sastojci: 2 žlice maslinovog ulja

85 g maslaca, podijeljeno

680 g pilećeg filea

1 čajna žličica soli, plus još po ukusu

1/2 čajne žličice svježe mljevenog crnog papra

4 velika češnja češnjaka, nasjeckana

3 žlice sjeckanog peršina

25 g naribanog parmezana

1 limun, narezan na kriške Piletina s peršinom i češnjakom - priprema: Zagrijte ulje i 30 g maslaca u velikoj tavi na srednje jakoj vatri. Posušite piletinu i začinite je sa svih strana s 1 čajnom žličicom soli i 1/2 žličice papra. Pržite piletinu oko 3 minute sa svake strane. Maknite tavu s vatre i prebacite piletinu na tanjur; ostavite sa strane. Dodajte preostali maslac u tavu i miješajte dok se ne otopi. Onda dodajte češnjak i miješajte dok ne zamiriše, oko 1 minutu. Vratite tavu na srednje jaku vatru i vratite piletinu u tavu. Dodajte polovicu peršina i začinite po ukusu solju i paprom. Poslužite piletinu s češnjakom posipanu parmezanom, preostalim peršinom i kriškama limuna.

"Svašta sam u životu probao, ali ovako nešto još nisam!": Tajlandska kuhinja i hrvatska vina oduševila goste na eventu Vino uz žlicu u Zagrebu +6