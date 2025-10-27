Ovaj je recept super jednostavan za pripremu i traži samo pet sastojaka (osim ulja, soli i papra). Poslužite ovu piletinu s peršinom i češnjakom uz pire krumpir ili hrskavi kruh koji će upiti sav ukusan umak od maslaca.
Kada ispržite piletinu, maknite tavu s vatre prije dodavanja češnjaka. Tako ćete spriječiti da češnjak zagori i postane gorak. Dovoljno ga je tek umiješati u vrući maslac. Za dodatnu aromu možete dodati prstohvat mljevene ljute paprike. Dobar tek!
Piletina s peršinom i češnjakom - sastojci:
- 2 žlice maslinovog ulja
- 85 g maslaca, podijeljeno
- 680 g pilećeg filea
- 1 čajna žličica soli, plus još po ukusu
- 1/2 čajne žličice svježe mljevenog crnog papra
- 4 velika češnja češnjaka, nasjeckana
- 3 žlice sjeckanog peršina
- 25 g naribanog parmezana
- 1 limun, narezan na kriške
Piletina s peršinom i češnjakom - priprema:
- Zagrijte ulje i 30 g maslaca u velikoj tavi na srednje jakoj vatri. Posušite piletinu i začinite je sa svih strana s 1 čajnom žličicom soli i 1/2 žličice papra.
- Pržite piletinu oko 3 minute sa svake strane. Maknite tavu s vatre i prebacite piletinu na tanjur; ostavite sa strane.
- Dodajte preostali maslac u tavu i miješajte dok se ne otopi. Onda dodajte češnjak i miješajte dok ne zamiriše, oko 1 minutu.
- Vratite tavu na srednje jaku vatru i vratite piletinu u tavu. Dodajte polovicu peršina i začinite po ukusu solju i paprom.
- Poslužite piletinu s češnjakom posipanu parmezanom, preostalim peršinom i kriškama limuna.
