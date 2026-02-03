Flautas ili u direktnom prijevodu sa španjolskog - flaute su popularno meksičko jelo koje se sastoji od pšeničnih ili kukuruznih tortilja punjenih nasjeckanim mesom i sirom i prženih ili pečenih u ulju dok ne postanu hrskave i ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju. Ime su dobile jer oponašaju izgled ovog glazbenog instrumenta.

Mi vam danas predlažemo da isprobate pileće flaute sa sirom koje su hrskave izvana, a sočne iznutra. Mogu se pripremiti za manje od pola sata ako se poslužite nekim kulinarskim prečicama.

Ovo je, naime, izvrstan recept kada vam je ostalo pečene ili kuhane piletine od nekog drugog ručka, a želite je potrošiti na nove i zanimljive načine. Kupiti možete i već ispečenu piletinu u trgovinu, nasjeckati je i dodati drugim sastojcima – u ovom slučaju “flaute” će biti gotove za otprilike pola sata.

Meksičke “flaute” poslužite uz zelenu salatu, kiselo vrhnje, guacamole, pico de gallo, nasjeckane rajčice i/ili kriške zrelog avokada.

Meksičke "flaute" s piletinom i sirom - sastojci: 350 g kuhane ili pečene piletine

180 g krem sira

100 g naribanog sira po želji

100 g salse blage ili ljute po želji

6-8 tortilja

½ čajne žličice mljevenog kumina

½ čajne žličice češnjaka u prahu

½ čajne žličice čilija u prahu

sol i papar po želji

biljno ulje po želji Meksičke "flaute" s piletinom i sirom - priprema: Nasjeckajte termički obrađenu piletinu na manje komade te je pomiješajte s krem sirom, naribanim sirom, kuminom, čilijem i češnjakom u prahu. Posolite i popaprite po želji. Na tortilju dodajte dio pripremljene smjese, a preko nje premažite salsu. Zarolajte tortilje i složite ih na lim obloženom papirom za pečenje tako “rubovi” tortilje budu okrenuti prema dnu – kako se tortilja ne bi raspala. Premažite ih biljnim uljem po želji. Stavite tortilje peći u prethodno zagrijanu pećnicu na 200 Celzijevih stupnjeva oko 20 minuta, odnosno dok ne postanu hrskave i ne dobiju lijepu zlatnu boju. Poslužite s dodacima po želji. Dobar tek!

