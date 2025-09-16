Topla i krepka juha od piletine hidratizira tijelo, opskrbljuje tijelo esencijalnim hranjivim tvarima te pomaže u ublažavanju simptoma prehlada i gripa. Neki će reći da dobra pileća juha liječi i dušu.



Da biste napravili finu juhu od piletine, ne trebate puno vremena – za ovu brzinsku verziju trebat će vam tek nešto više od pola sata.



Juhu možete napraviti s domaćim temeljcem. Ako želite skratiti proces pripreme, poslužite se već gotovim pilećim temeljcem iz tetrapaka ili kocke.



U juhi, pak, skuhajte otkošteni pileći zabatak s korjenastim povrćem i nešto začina, a na kraju dodajte limunov sok i koricu .

Pileća juha - sastojci: 450 g otkoštenog pilećeg zabatka

100 g tjestenine za juhu

30 ml svježe iscijeđenog limunova soka

1,5 l pilećeg temeljca

2 veće mrkve

2 stapke celera

2 lovorova lista

2-3 češnja češnjaka

1 veliki luk

1 žlica limunove korice

1 čajna žličica sušenog origana

biljno ulje po želji

sol i papar po želji

svježi peršin po želji Pileća juha - priprema: U velikom loncu za juhu zagrijte nešto ulja pa na njemu prepecite piletinu koju ste narezali na manje komade i začinili s nešto soli i papra. Pecite je oko pet-šest minuta dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju, pa je uklonite iz lonca. Na preostaloj masnoći prepirjajte nasjeckani luk, celer i mrkvu – pirjajte povrće oko pet minuta dok ne omekša. Dodajte nasjeckani češnjak i origano i nastavite pirjati sve zajedno još oko pola minute. Podlijte povrće s pilećim temeljcem, dodajte lovorov list i pustite da tekućina zavrije. Potom dodajte prepečenu piletinu i tjesteninu za juhu. Posolite i popaprite po želji i nastavite kuhati još 10-ak minuta dok se tjestenina ne skuha, a okusi ne sljube. Na kraju kuhanja dodajte iscijeđeni limunov sok, limunovu koricu i svježi peršin i poslužite. Dobar tek!

