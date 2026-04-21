Galerija 3 3 3 3 Prije koji dan na zagrebačkom Tuđmancu ponovno je zamirisao Pizza Festival Zagreb, a oni koji su ga posjetili kažu da nikad nije bio ljepši, bogatiji i ukusniji. Među dvanaest kućica i četrdeset i sedam pizza posjetitelji su pronašli svoje favorite, a nama je oko i za zub zapela Double Cross Margherita, odnosno obrnuta Margherita, koju potpisuje Enes Hrnjić, vrsni pizzaiolo koji je iskustvo pekao u vrhunskim pizzerijama.

A sve je počelo sasvim slučajno, u O'Hari. Tamo je Enes počeo kao perač posuđa, ali se “progurao” na pizza pult. Marin Vanjak mu je odmah rekao da nikad nije vidio veći talent, a Enes je već sutradan od perača posuđa postao majstor pizze. Nakon O'Hare, Enesa je put odveo u Voltino, gdje je otvorio Public, a zatim otišao i u Al Dente.

Njegove pizze na Tuđmancu možete probati do 26. travnja.

Naopaka Margherita

Enesova Margherita priprema se obrnuto, tako da se najprije na tijesto stavlja sir, potom se peče pa naknadno završava svježom rajčicom i pestom od bosiljka. Na taj način rajčica ostaje svježa i aromatičnija od zapečene. Ako se pitate koliko košta pizza, cijena joj je 11 eura.

“Obrnuta Margherita je reinterpretacija bezvremenskog favorita inspiriranog epizodom serijala Chef’s Table: Pizza, s Francom Pepeom. Toliko me zaintrigirala da sam otputovao u Italiju kako bih je osobno probao i to iskustvo me stvarno oduševilo”, kaže Enes Hrnjić i prisjeća se kako ga je pizzaiolo vodio u polje gdje raste ta fenomenalna rajčica.

OMERTÀ Pizza Contemporanea by Enes Hrnjić - 2 (Foto: Pizza Festival Zagreb)

Kod Franca Pepea

Margherita sbagliata danas je najprepoznatljiviji simbol Franca Pepea. Nastala je iz jednostavne ideje - kroz klasičnu Margheritu ispričati novu priču o lokalnim sastojcima. Osmišljena kako bi istaknula rajčicu riccio iz Caiazza, Margherita sbagliata Franca Pepea ušla je u povijest talijanske gastronomije i predstavlja kreativnu kuhinju u svom najčišćem obliku.

Slavni pizzaiolo iz Caiazza od početka spaja vrhunske sastojke s lokalnim namirnicama, a njegova pizzerija Pepe in Grani, smještena u gradiću od svega pet tisuća stanovnika u unutrašnjosti Kampanije, s vremenom je postala destinacija za koju se čeka u redovima.

Svake večeri deseci, pa i stotine ljudi čekaju kako bi kušali njegove pizze. Kako objašnjava Franco Pepe, cilj je bio istaknuti posebnu lokalnu sortu rajčice uzgojenu iz sjemena koje potječe još iz 19. stoljeća. Visoka temperatura bi uništila njezina svojstva, pa je odlučio napraviti “grešku”, odnosno promijeniti redoslijed.

OMERTÀ Pizza Contemporanea by Enes Hrnjić - 5 (Foto: Pizza Festival Zagreb)

Omertà Enesa Hrnjića

“Želim ljudima koji nisu u mogućnosti otići u Italiju pružiti priliku da osjete barem dio tog istog iskustva kroz ovu pizzu”, otkriva Enes Hrnjić, koji se nije zavjetovao na šutnju - nego je ispričao i ponešto o nazivu kućice - koja bi uskoro mogla prerasti u pizzeriju:

“Nakon otprilike 15 godina rada kao pizza majstor, uz nagovor i veliku podršku prijatelja odlučio sam pokrenuti vlastitu priču. Ime Omertà nastalo je spontano, tijekom jednog večernjeg druženja uz piće, kada ga je predložio prijatelj i odmah je kliknulo. Ime simbolizira povezanost, lojalnost i povjerenje, ono što zovemo la familia, što je ujedno i srž cijele priče.

Iako još uvijek nemamo stalnu lokaciju i formalno nismo restoran, aktivno radimo na tome i tražimo prostor kako bismo uskoro otvorili vlastita vrata.”

Na jesen bi Zagreb mogao postati bogatiji za novo mjesto u kojem će glavna zvijezda biti Enesova pizza contemporanea, uz još pokoje predjelo i tjestenine te eventualno rižot.

Pizze s uzbudljivog menija

Omertà donosi takozvanu contemporaneu, suvremenu pizzu koja podrazumijeva lagano, prozračno tijesto, pažljivo fermentirano i nadograđeno vrhunskim, kreativno odabranim sastojcima. Tijesto rade s bigom, predtijestom koje fermentira 16 do 22 sata, drugi dan ide zamjes, a zatim tijesto odmara još 24 sata – ukupna fermentacija traje 48 sati.

Osim već spomenute Margherite, na uzbudljivom jelovniku je i Vendetta Piccante s ukiseljenim jalapeñosima, ‘Nduja pikantnom, kremastom kobasicom te ljutom kobasicom te The Culatello Code Culatello koja donosi fior di latte, burratu, džem od smokve i tostirane lješnjake. Među zvijezdama menija ističe se Bella Mortadella, pizza s mortadelom, pastom od pistacija i kremom od rikote - raskošna i kremasta, idealna za one koji vole bogate, ali uravnotežene okuse. Tu je i nešto hrabrija, pizza fritta s ananasom i pršutom koja izaziva znatiželju, ali i rasprave. Koja je najbolja, provjerite na Tuđmancu.

