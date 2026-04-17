Od prvog koktela do zadnjeg zalogaja, jubilarno izdanje Pizza Festivala Zagreb otvorilo se u velikom stilu i već prvog dana pokazalo ozbiljne favorite. Bilo je točno podne, sunce je grijalo Trg dr. Franje Tuđmana, a miris drva i peći već se širio daleko izvan festivalskog perimetra. U četvrtak 16. travnja otvoren je jubilarni, peti Pizza Festival Zagreb i može se slobodno reći da nikad nije bio ljepši, bogatiji i ukusniji.

Dvanaest kućica. Četrdeset i sedam pizza i jedanaest dana da ih sve kušate. Novitet koji odmah privlači poglede jest legendarna Birra Moretti, koja je ove godine službeno pivo Pizza Festivala, i vajlja priznati da je savršeniji brak teško zamisliti.

Naš posjet počeo je jedino kako je i moglo, s Ginglebells ekipom. Prije nego što su prsti dotaknuli prvi komad tijesta, u ruci se našla čaša Basil Smasha. Oni koji preferiraju pjenušavo uzeli su Basil Spritz s proseccom i limunom, savršen uvod kušanje barem jedne pizze sa svake kućice.

Prva na redu bila je OMERTÀ Pizza Contemporanea by Enes Hrnjić koja nas je odmah razoružala. Enes pristupa pizzi s ozbiljnošću majstora koji ne radi kompromise, a njegovo prozračno, pažljivo fermentirano tijesto to potvrđuje. Donio nam je Double Cross Magrheritu, koju je prvi put kreirao slavni Franco Pepe. “Toliko me zaintrigirala da sam otputovao u Italiju kako bih je osobno probao i to iskustvo me stvarno oduševilo. Upravo zato želim ljudima koji nisu u mogućnosti otići u Italiju pružiti priliku da osjete barem dio tog istog iskustva kroz ovu pizzu”, objasnio je Enes dok smo uživali u njegovoj odvažnoj i elegantnoj kreaciji.

Uslijedila je Pizza Re sa svojom klasičnom napoletanom čije tijesto fermentira minimalno 48 sati. Hrvoje Cvetko donio nam je novu Alpinu Rusticu, inspiriranu bogatim, toplim okusima planinske kuhinje, s kremastim mousseom od vrganja, fior di latte mozzarellom i taleggio sirom, uz pancetu, gljive panjevčice, pečenu papriku i kalamata masline. Preporučujemo je svima koji traže zasitno, izražajno iskustvo.

Potom je došao red na Pastamisee, pauzu od pizze koju smo dočekali s veseljem. Kremasti Cacio e Pepe i tjestenina sa svježe naribanim tartufima, pripremljene pred gostima direktno iz koluta sira, ovo je šou i gurmansko iskustvo u jednom.

Pizza Social Club opet nas je uspio oduševiti, ovaj put pizzama Cacio Carbonara i The Hot Honey Pepperoni ‘Nduja. Obje su kreativne i pune karaktera, spravljene s onom lakoćom koja dolazi kad znaš što radiš. Pet godina vjernosti publike nije slučajnost.

Come to Mama donijela nam je romanu, i to kakvu. Ultra tanko, hrskavo tijesto koje pri svakom zagrizu ispušta zvuk koji sam po sebi djeluje kao potvrda kvalitete. Chefici Loreni Gavranović Grgić nije trebalo mnogo riječi: pizza Mama Beef s umakom od rajčice po vlastitoj recepturi, mozzarellom, odležanim biftekom, matovilcem, cherry rajčicama, kalamata maslinama i kremom od sira i tartufa, govorila je sama za sebe. Sočna, originalna, punokrvna.

Pizza z placa priredila nam je poseban trenutak. Chef Mario Mihelj, posvećen tradiciji koju nosi u srcu, osmislio je pravokutne pizze hrskave izvana i mekane iznutra, svaku posvećenu jednoj hrvatskoj regiji. Kušali smo slavonsku Snašu, punog i odvažnog okusa, s kulenovom sekom, slavonskom šunkom, feferonima, čvarcima i medvjeđim lukom, te istarsku Šinjorinu, profinjenu kombinaciju tartufa, šparoga, istarske buđole i kozjeg sira. Obje su prava nostalgija u rukama, slave Hrvatsku u svakom zagrizu i aktiviraju neko toplije, dublje pamćenje.

Iz Vodica je stigla Striky Pizza s ovalnim pinsama koje su lakše, prozračnije, ali s karakterom koji odmah pokaže da iza njih stoji jasna vizija. Tomislav Strikoman nam je predstavio pinsu bresaola, sa San Marzano umakom, mozzarellom, kremom od tallegio i gorgonzola sireva, te rikolom. Odmah je jasno da je Striky kućica za one koji traže izlaz iz poznatih koordinata, znatiželjna i odvažna, s kombinacijama koje želite ponoviti.

S Butlerom i njihovom napoletanom stigao je i jedan od najiščekivanijih trenutaka dana. Aurel Longin donio nam je pizzu čije je tijesto jedva dotaklo podlogu, mekano, prozračno, s rubovima koji su narasli visoko i tamno, točno kako treba. Bufalina Rosso je kremasta i svježa varijacija klasike s naglašenom kvalitetom mozzarelle. Polusušene žute i crvene datterini rajčice, buffalo mozzarella, Parmigiano Reggiano i svježi bosiljak čine je raskošnom i kreativnom u mjeri koja ne gubi vezu s tradicijom.

Pizza Fritta zatvorila je pizza poglavlje na jedini pravi način, napuljskim kultnim specijalitetom koji u Zagreb nitko nije donio prije njih. Pržena, topla i mirisna Prosciutto i Formaggio pizza bila je neodoljiva. To je vrsta zalogaja za koju ne tražite objašnjenje, samo tražite još.

I na kraju: Gdje je Jura? Juraj Klepić, zvijezda slastičarske scene, nije nas razočarao ni ovog puta. naprotiv. Predstavio nam je svoj novitet za Pizza Festival, slasticu Napuljska Babà. Dizano tijesto natopljeno sirupom od ruma, s riccota kremom, coulisom od jagode i berry crumbleom bio je savršen kraj dana. Ali i razlog za još jednu rundu sa Stazione Centrale.

Prvi posjet festivalu pokazao je nešto što se s godinama sve jasnije vidi: Pizza Festival Zagreb ozbiljno je prerastao okvire streetfood događanja. Izvrsnim popratnim programom, radionicama i sadržajima otvorio se publici koja uz konzumaciju želi interakciju, učenje i iskustvo i u tome u potpunosti uspijeva. Postigao je rijedak balans: jednako je dobrodošla obitelj s djecom u subotnje podne, afterwork ekipa u četvrtak popodne i party publika koja podjednako voli slaviti kroz dan kao i uvečer.

Ovaj vikend donosi vrhunac prvog festivalskog poglavlja jer u već u petak 17. travnja od 17:00 do 22:30 sati Tuđmanac preuzima RNB Confusion. Za atmosferu su zaduženi DJ Turk i DJ Sheko s miksom R&B klasika, hip hopa i novih hitova, a istog dana na OMERTÀ kućici gostuje Dejan Parun iz novosadske Tramontane, jedan od 100 najboljih pizzaiola na svijetu.

Subota je rezervirana za besplatnu METRO Hrvatska radionicu izrade pizze za djecu pod vodstvom Marija Strbada iz pizzerije Toccare jer pizza fest nije samo za odrasle.

A nedjelja 19. travnja donosi nešto sasvim posebno: premijerno festivalsko izdanje Après Runa. Jutro počinje pilatesom u 10:00 s Kristinom Kratofil i Lucijom Jurić iz Doma Reformer Cluba, a u 10:30 kreće easy run od 3 km kroz park dr. Franje Tuđmana u suradnji s Ivanom Knapić i Run Clubbing Zagreb, oba treninga su besplatna. Après dio počinje u 11:00 i traje do 15:00 uz Lunu the DJ. Za one koji žele ostati u zdravijoj zoni kroz cijeli festival dostupni su JuiceFast kombucha i detox sokovi, jer balans je uvijek dobra ideja, pogotovo između dva komada pizze.

Za kraj tjedna, za spontani izlazak ili samo dobar razlog da ostanete dulje u gradu, Pizza Festival Zagreb trenutačno je adresa koju vrijedi imati na radaru.

Za sve novosti, iznenađenja i prijave na radionice, kviz i Après Run pratite Pizza Festival Zagreb na Instagramu, Facebooku i TikToku jer ovaj program zaslužuje mjesto u kalendaru od prvog do zadnjeg dana.

Lokacija: Trg dr. Franje Tuđmana, Zagreb

Trajanje: 16. – 26. travnja 2026.

Radno vrijeme: pon – pet 12:00 – 00:00 / sub – ned 11:00 – 00:00

Ulaz: slobodan