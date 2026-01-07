Njoki s piletinom i slaninom brzo su, zasitno i neodoljivo kremasto jelo koje će ugrijati i najhladniji dan. Za pripremu vam treba samo jedna tava i pola sata.
Hrskava slanina, sočna piletina i njoki u bogatom svilenkastom umaku od vrhnja i parmezana spajaju se u brzo jelo kojemu je teško odoljeti.
Njoki s piletinom i slaninom - sastojci:
- 6 kriški slanine
- 225 g pilećih prsa bez kostiju i kože, narezanih na trake debljine oko 1,5 cm
- 2 velika češnja češnjaka, sitno nasjeckana
- 1/2 čajne žličice mjesšavine talijanskih začina (ili origana i majčine dušice)
- sol
- svježe mljeveni crni papar
- 450 g njoka
- 240 ml vrhnja za kuhanje
- 120 ml pilećeg temeljca
- 50 g sitno naribanog parmezana
Njoki s piletinom i slaninom - priprema:
- U velikoj, dubokoj tavi s neprianjajućim dnom na srednjoj vatri pecite slaninu, često je okrećući, dok ne postane hrskava i dok se sva mast ne otopi, 12 do 15 minuta.
- Prebacite prženu slaninu na papirnate ručnike da upiju masnoću. Ostavite da se malo ohladi, a zatim izmrvite na komadiće.
- Prelijte otopljenu masnoću od slanine iz tave u šalicu. Vratite 2 žlice u tavu (preostalu masnoću možete sačuvati.)Pržite piletinu na srednje jakoj vatri, povremeno okrećući, oko 5 minuta. Dodajte češnjak i pržite ga oko 1 minute. Umiješajte mješavinu talijanskih začina.
- U tavu dodajte njoke, vrhnje i temeljac. Vratite većinu slanine u tav, a manji dio ostavite za posluživanje. Promiješajte pa smanjite vatru na srednje nisku. Poklopite i kuhajte 5 minuta. Otklopite i nastavite kuhati, povremeno miješajući, dok se umak ne reducira i lagano ne zgusne, još oko 5 minuta. Posolite i popaprite. Dodajte sir i miješajte dok se ne otopi.
Pospite komadićima pržene slanine i poslužite.
