Njoki s piletinom i slaninom brzo su, zasitno i neodoljivo kremasto jelo koje će ugrijati i najhladniji dan. Za pripremu vam treba samo jedna tava i pola sata.

Hrskava slanina, sočna piletina i njoki u bogatom svilenkastom umaku od vrhnja i parmezana spajaju se u brzo jelo kojemu je teško odoljeti.

Njoki s piletinom i slaninom - sastojci: 6 kriški slanine

225 g pilećih prsa bez kostiju i kože, narezanih na trake debljine oko 1,5 cm

2 velika češnja češnjaka, sitno nasjeckana

1/2 čajne žličice mjesšavine talijanskih začina (ili origana i majčine dušice)

sol

svježe mljeveni crni papar

450 g njoka

240 ml vrhnja za kuhanje

120 ml pilećeg temeljca

50 g sitno naribanog parmezana Njoki s piletinom i slaninom - priprema: U velikoj, dubokoj tavi s neprianjajućim dnom na srednjoj vatri pecite slaninu, često je okrećući, dok ne postane hrskava i dok se sva mast ne otopi, 12 do 15 minuta. Prebacite prženu slaninu na papirnate ručnike da upiju masnoću. Ostavite da se malo ohladi, a zatim izmrvite na komadiće. Prelijte otopljenu masnoću od slanine iz tave u šalicu. Vratite 2 žlice u tavu (preostalu masnoću možete sačuvati.)Pržite piletinu na srednje jakoj vatri, povremeno okrećući, oko 5 minuta. Dodajte češnjak i pržite ga oko 1 minute. Umiješajte mješavinu talijanskih začina. U tavu dodajte njoke, vrhnje i temeljac. Vratite većinu slanine u tav, a manji dio ostavite za posluživanje. Promiješajte pa smanjite vatru na srednje nisku. Poklopite i kuhajte 5 minuta. Otklopite i nastavite kuhati, povremeno miješajući, dok se umak ne reducira i lagano ne zgusne, još oko 5 minuta. Posolite i popaprite. Dodajte sir i miješajte dok se ne otopi. minuta. Otklopite i nastavite kuhati, povremeno miješajući, dok se umak ne reducira i lagano ne zgusne, još oko 5 minuta. Posolite i popaprite. Dodajte sir i miješajte dok se ne otopi. Pospite komadićima pržene slanine i poslužite.

