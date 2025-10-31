Galerija 3 3 3 3 Nepalski recepti su temeljeni na spoju ljutih, kiselih i slanih okusa, a ključan element predstavlja upotreba svježih, sezonskih i lokalno uzgojenih namirnica.



U nastavku teksta otkrijte kojih to sedam nepalskih jela čine osnovu njihove kuhinje, i koje bi svaki foodie trebao probati barem jednom u životu.

Mo:mo

Ljubitelji nadjevenog tijesta svakako moraju probati mo:mo. Riječ je o nepalskoj verziji kineskih dumplingsa – tijesto se radi od pšeničnog brašna i vode, te puni mesnim ili povrtnim nadjevom.

Prepoznatljiv aromantičan i pikantan okus daje mu začinska mješavina momo maslaa koja sadrži kumin, korijander, kurkumu, cimet, đumbir uz dodatak češnjaka, luka, gorušice i soli.



Mo:mo može biti kuhan na pari ili pržen na tavi. Najčešće se jede u Nepalu uz ljuti umak po imenu achar ili u zdjelici juhe od rajčice po imenu jhol.

Nepalski klasik - dal bhat (Foto: Shutterstock)

Dal bhat

Dal bhat je jedno od najpoznatijih jela u Nepalu, a jede se gotovo svakodnevno – obuhvaća juhu od crvene leće i začina poput kurkume, kardamoma, kumina i češnjaka, a koja se servira s kuhanom bijelom rižom, listićima korijandera, s limetom i čilijem.



Okus dala varira od regije do regije – u nekim dijelovima ima blaži okus, a u drugima nalikuje indijskom curryju.

Sel roti (Foto: Shutterstock)

Sel roti

Tradicionalni nepalski prženi kruščić u obliku prstena koji se priprema od fermentirane rižine smjese, a prži u dubokom ulju dok ne dobije hrskav omotač.



Sel roti je slastica koja se jede uz šalicu toplog čaja. Čest je dio ponude na vjenčanjima i drugim nepalskim svečanostima.

Yomari je tradicionalno jelo Nepala (Foto: Shutterstock)

Yomari

Ljubitelji slatkoga svakako moraju isprobati yomari. To su stožaste knedle od rižinog brašna punjene slatkim nadjevom na bazi šećera, kokosa, ghee maslaca, orašastih plodova i sezama. Kuhaju se na pari dok ne postanu mekane i sjajne.

Dhido s prilozima (Foto: Shutterstock)

Dhido

Dhido je gusta kaša od heljde, prosa ili kukuruznog brašna i vruće vode koja se najčešće jede rukama, a servira uz curryje, juhe, ukiseljeno povrće i jogurt. Bogata je prehrambenim vlaknima, nema glutena i vrlo je zasitna.

Gundruk (Foto: Shutterstock)

Gundruk

Gundruk je vrlo posebno nepalsko jelo koje pršti od umamija. Radi se od fermentiranog i osušenog povrća poput listova gorušice, rotke ili špinata. Listovi se ostave fermentirati sedam do 15 dana, a postom se suše.

Rezultat je proizvod kiselo-slanog okusa od kojeg se može napraviti i juha gundruk ko jhol s povrćem, rajčicom i krumpirom.

Zdjela thukpe je sjajan izbor u prohladnu večer u Nepalu (Foto: Shutterstock)

Thukpa

Kad padne mrak i zahladi u planinama Nepala na scenu stupa thukpa – juha s rezancima koja originalno potječe iz Tibeta, ali se rado jede i u ovoj zemlji.



Priprema se s piletinom, svinjetinom ili janjetinom te povrćem i rezancima od pšenice ili riže. U thukpu obavezno treba dodati i aromatični češnja, đumbir i čili, svježi korijander i nešto limunova soka.

Čežnja planinara: Zabranjeni vrh koji još nitko nije osvojio? +0