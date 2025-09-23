Podigni me ili razvedri me, doslovan je prijevod omiljenog talijanskog deserta koji uveseljava i podiže raspoloženje slasnim spojem kave, piškota i jaja. Kada je i kako tiramisu točno nastao, nitko ne zna sa sigurnošću. Talijanski pisac Giovanni Comisso u svojim memoarima je pisao o slatkom remek-djelu koje je pripremala njegova baka Giuseppina. Ona je tiramisu jela za hladnih, zimskih večeri - je li to bilo zato da spriječi rizik od salmnonele koja ljeti vreba iz sirovih jaja ne znamo, a vli vjerujemo da je uživala.

U središtu Trevisa, u staroj gostionici na mjestu današnjeg restorana Le Beccherie, davnih se dana uživalo u slavnoj poslastici. Restoran Le Beccherie na svojim stranicama navodi kako je 1950-ih vlasnica Alba Campeol tijekom trudnoće energiju vraćala svekrvinim zasitnim doručkom od zabaglionea (krema od jaja i slatkog vina) te kavom. Mješavinu vina i kave za doručak nikome ne preporučujemo, ali navodno je po Albu sve pošlo dobro.

Nakon poroda, kada se vratila u kuhinju restorana, Alba Campeol je napravila desert nadahnut upravo tim jelom. Zajedno s tadašnjim slastičarom restorana počela je eksperimentirati s kombinacijama sastojaka.

Postoji i teorija kako slavni kolač od jaja, šećera, piškota, mascarponea, kave i kakaa ima i svoju nestašnu stranu. Prema njoj je tiramisu osmislila domišljata vlasnica jedne kuće užitaka u središtu Trevisa i nudila ga muškarcima kao afrodizijak. Bilo kako bilo, sigurno je jedino da je tiramisu nastao u Italiji, a danas za njega zna cijeli svijet.

Najbolji tiramisu na svijetu

Jedan od slatkih snova obožavatelja tiramisua je postati sudac na svjetskom natjecanju u pripremi te poslastice koja se tradicionalno održava u listopadu. Samo jedan dan u godini traju prijave i ostaju otvorene 24 sata, a 100 odabranih sudaca dobiva priliku doći u Treviso i besplatno kušati 240 uzoraka. Sama ljubav prema kolačima nije dovoljna za prolaz u žiri - potrebno je ispravno odgovoriti na 15 pitanja o receptu i pravilima natjecanja.

Natjecatelji će pripremati klasični tiramisu, ali i kreativnu varijantu u kojoj osnovnim sastojcima mogu dodati tri dodatna. Nađete li se na dan natjecanja u Trevisu, moći ćete kušati i tiramisu koji su pripremili pobjednici prethodnih izdanja, kupiti suvenire i kuharice, kao i uživati u Proseccu. Prijave su za ovu godinu popunjene, ali ako vam se sviđa ideja da postanete dio žirija koji odlučuje o tome koji tiramisu je najbolji, upišite ovaj događaj u kalendar za iduću godinu, a do tada pripremite kod kuće vaš najbolji tiramisu .

