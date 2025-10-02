Sbrisolona al pistacchio je talijanska slastica sastavljena od mrvičastog tijesta punjenog bogatom kremom od pistacije.



Zahvaljujući velikoj popularnosti Dubai čokolade zaslađenu kremu ili namaz od pistacija moguće je kupiti već gotovu u hrvatskim trgovinama.



Ako na raspolaganju nemate gotov proizvod namaz možete samostalno napraviti kod kuće u blenderu ili sjeckalici povrća od pistacija, šećera i mlijeka.



Pita od pistacija bit će gotova u vrlo kratkom roku, a poslužiti je možete uz jutarnju kavu, međuobrok ili desert.

Mrvičasta pita s kremom od pistacija - sastojci: 300 g namaza od pistacije

250 g glatkog brašna

150 g hladnog maslaca

100 g nezasoljenih pistacija

100 g šećera

1 jaje

1 čajna žličica praška za pecivo

prstohvat soli Mrvičasta pita s kremom od pistacija - priprema: Napravite tijesto za pitu: usitnite pistacije u blenderu ili sjeckalici. Prebacite pistaciju u posudu s glatkim brašnom, praškom za pecivo, šećerom i malo soli. U dobivenu smjesu dodajte hladne kockice maslaca. Utisnite maslac u brašno, pistaciju i šećer kako biste dobili mrvičasto tijesto. Izmućkajte jaje i dodajte ga smjesi pa sve dobro promiješajte. Rukama izradite mrvičasto tijesto. Polovicu tijesta ravnomjerno utisnite na dno okruglog kalupa za pečenje pita promjera 20 centimetara. Preko njega premažite namaz od pistacija. Namaz možete kratko zagrijati na štednjaku ili u mikrovalnoj pećnici kako bi ga lakše namazali na podlogu. Preko namaza od pistacije ravnomjerno nadrobite ostatak tijesta pa sve zajedno stavite u hladnjak na oko pola sata da se stisne. Ohlađenu pitu stavite u zagrijanu pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva i pecite 30 minuta, odnosno dok tijesto ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Poslužite pitu toplu s napitkom po želji. Dobar tek!

