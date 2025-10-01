Focaccia je prefina talijanska pogača koja se prelijeva maslinovim uljem, a po želji ukrašava i aromatizira rajčicama, maslinama, češnjakom i raznim drugim začinima.



Napraviti je možete i od kiselog tijesta (sourdough)! Danas vam donosimo recept upravo za foccaciju od kiselog tijesta, te s dodatkom češnjaka i ružmarina.



Riječ je o savršenstvu bez mane – pogača je toliko ukusna da ju možete jesti i bez ikakvih dodataka.



Dakako, treba uložiti dosta vremena u njezinu pripremu. Recept nije kompliciran, ali iziskuje dosta brige i čekanja.

Focaccia od kiselog tijesta - sastojci: 350 g glatkog brašna

280 ml vode sa sobne temperature

80 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja

70 g sourdough startera

10 g sitne morske soli

3-4 češnja češnjaka

2 žlice nasjeckanog svježeg ružmarina Focaccia od kiselog tijesta - priprema: Napravite tijesto: u velikoj zdjeli pomiješajte brašno i vodu i miješajte dok se sastojci ne povežu. Kad je starter spreman dodajte ga u tijesto. Navlažite ruke i razmažite starter po površini tijesta, zatim ga nježno mijesite oko dvije minute dok se ne sjedini s ostatkom. Tijesto stavite u staklenu zdjelu, pokrijte ga krpom i pustite da se odmori 30 minuta. Pospite sitnu morsku sol ravnomjerno po površini tijesta. Utisnite je u tijesto, pa kratko zamijesite tijesto. Pokrijte ponovo tijesto i pustite da se odmori još pola sata. Preklopite tijesto: navlažite ruke i odvojite tijesto od rubova zdjele, podignite ga iz sredine i preklopite. Okrenite zdjelu i ponovite postupak s druge strane. Pokrijte tijesto kuhinjskom krpom i ostavite da se odmara još 30 minuta. Ponovite postupak preklapanja još dva puta – svaki u razmaku od 30 minuta. Nakon zadnjeg preklapanja, pokrijte tijesto kuhinjskom krpom i ostavite da se odmara na sobnoj temperaturi 90 minuta. Potom ga stavite u hladnjak preko noći, odnosno na 8 do 12 sati. Sljedeće jutro izvadite tijesto iz hladnjaka, premažite ga tankim slojem maslinova ulja i prebacite u lonac od lijevanog željeza poput dutch ovena koji ste dobro namastili i/ili prekrili papirom za pečenje. Vrhove prstiju uronite u tijesto na nekoliko dijelova. Pokrijte lonac i ostavite ga na sobnoj temperaturi još dva sata. Utisnite nasjeckani češnjak i ružmarin na površinu tijesta. Sve zajedno prelijte s još malo ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Po želji možete dodati i nešto krupne morske soli. Stavite tijesto u prethodno zagrijanu pećnicu na 220 Celzijevih stupnjeva i pecite oko 25 do 30 minuta odnosno dok focaccia ne postane hrskava i ne dobije zlatno-smeđu boju. Ohladite prije rezanja i posluživanja. Dobar tek!

