Jesen na Jadranu donosi poseban šarm, more je još uvijek dovoljno toplo za hrabre, sunce je blago, a gužve s plaža nestaju. Upravo je to pravo vrijeme da otkrijete Njivice, nekadašnje malo ribarsko mjesto na otoku Krku koje je danas jedno od najugodnijih odredišta za obiteljski odmor i bijeg u prirodu.

Smještene u bujnom mediteranskom zelenilu i tik uz more, Njivice spajaju najbolje od dvaju svjetova: mir borove šume i blizinu atrakcija Krka, od šarmantne krčke starogradske jezgre i špilje Biserujke do vinskih cesta i poznatih gastro specijaliteta poput janjetine i krčkih šurlica.

Aminess Younique Gaia Green Villas: mir u srcu mediteranske šume

Ako sanjate odmor u kojem je priroda u prvom planu, a opet ne odričete se komfora modernog smještaja, prava adresa su Aminess Younique Gaia Green Villas. Smještene su u mediteranskoj šumi, nekoliko minuta hoda od plaže i mora, s arhitekturom koja se savršeno stapa s okolišem.

Ponuda za 4 odrasle i 2 djece uključuje 3 dana i 2 noćenja u prostranoj vili tipa Pinus za samo 160 eura. Na raspolaganju su dvije spavaće sobe, dnevni boravak s dodatnim ležajem, dvije kupaonice, potpuno opremljena kuhinja i terasa za jutarnju kavu u sjeni borova. U cijenu je uključeno i korištenje fitness centra u hotelu Magal by Aminess, kao i welcome set sa začinima i sitnicama za kuhanje. A kad poželite osjetiti more pod nogama, dovoljno je spustiti se do obližnje plaže Veya, kombinacije šljunčanih i stjenovitih dijelova okruženih aromatičnim tamarisima i smokvama.

Aminess Style Camping Atea Resort 5*: glamping luksuz korak do mora

Za one koji žele još korak dalje u spoju prirode i modernog komfora, tu je Aminess Style Camping Atea Resort 5*. Smješten tik uz more, s prostranim parcelama i elegantnim kućicama, resort nudi pravi luksuzan glamping doživljaj.

Ponuda za 5 osoba uključuje 3 dana i 2 noćenja u Premium Holiday Homeu za 184 eura. Udoban prostor od 34 m² obuhvaća dvije spavaće sobe, dvije kupaonice, dnevni boravak i potpuno opremljenu kuhinju, a natkrivena terasa i privatni parking osiguravaju mir i praktičnost. Gostima su na raspolaganju bazeni s atrakcijama za djecu i odrasle, fitness centar, wellness s masažama i saunama te bogata gastronomska ponuda, od koktela uz zalazak sunca u Punto Mare lounge baru, do mediteranskih delicija u restoranu 7 Seas. Animacijski programi i mini klub brinu se da djeci nikad ne bude dosadno, a pet-friendly koncept osigurava da i kućni ljubimci uživaju u odmoru.

Njivice: otok Krk u svom najopuštenijem ruhu

Odmor u Njivicama znači odmak od gradske vreve i povratak jednostavnim užicima, šetnji uz more, kupanju u bistrom moru i večerama pod zvijezdama. Blizina atrakcija otoka Krka čini ih odličnom bazom za istraživanje – bilo da želite obići otočke vinske ceste, prošetati Frankopanskim kaštelima, istražiti špilju Biserujku ili zaploviti do obližnjih uvala.

Bilo da se odlučite za Gaia Green Villas ili za Style Camping Atea Resort 5*, sigurno je da će vaš boravak u Njivicama biti nezaboravan, prepun udobnosti i mediteranskog šarma koji osvaja na prvi pogled.

