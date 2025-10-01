Američka kuhinja prepuna je recepta koji kombiniraju naizgled nespojive sastojke – na njihovim jelovnicima mogu se naći biskviti koji sadrže majonezu, pileća krilca koja se peku s kolom ili pak pizza nadjevena s kuhanim makaronima sa sirom.



Ove mesne okruglice jedan su od "takvih" recepata. Rade se samo od tri sastojka: smrznutih mesnih okruglica iz trgovine, pekmeza od grožđa i umaka od rajčice s čilijem.



Riječ je o neobičnom spoju koji je postao popularan šezdesetih godina prošlog stoljeća u Sjedinjenim Američkim Državama, a koji se obično servirao na zabavama. Slatkoća pekmeza sjajno se sljubljuje s mesom, dok umak od rajčice s čilijem stvara zanimljiv kontrast.

Pekmez od grožđa sljubite s pečenim mesnim okruglicama (Foto: Shutterstock)

Popularnosti ovoga jela u 60-ima pridonijela i je i pojava slow cookera – električni kuhinjski uređaj koji na niskoj temperaturi termički obrađuje namirnice tijekom više sati, a osigurava pripremu jela bez puno truda.

Mesne okruglice s pekmezom i umakom od rajčice s čilijem možete napraviti u štednjaku čiji vam recept donosimo u nastavku teksta.



Mesne okruglice možete napraviti sami, ali da biste skratili cijeli postupak poslužite se već gotovim proizvodom iz trgovine.

Ako na raspolaganju nemate pekmez od grožđa zamijeniti ga možete i s onim od jabuke ili naranče. Ako ne volite ljutu hranu, umak od rajčice s čilijem zamijenite s kečapom ili BBQ umakom.

Mesne okruglice s pekmezom od grožđa - sastojci: 900 g kupovnih mesnih okruglica

350 g umaka od rajčice s čilijem

280 g pekmeza od grožđa Mesne okruglice s pekmezom od grožđa - priprema: Mesne okruglice termički obradite prema uputama na pakiranju. U loncu pomiješajte umak od rajčice s čilijem i pekmez od grožđa. Zagrijte umak pa u njega dodajte termički obrađene mesne okruglice i sve dobro promiješajte. Servirajte okruglice s umakom i prilogom po želji. Dobar tek!

5 vrsta hrane koju ne bismo trebali kupovati u supermarketima +2