Na 47. zasjedanju UNESCO-ova Odbora za svjetsku baštinu carske grobnice dinastije Xixia u Kini službeno su uvrštene na prestižnu listu svjetske baštine.

Carske grobnice, odnosno nekropola dinastije Xixia, smještene su na istočnim obroncima planina Helan, oko 30 kilometara zapadno od Yinchuana, glavnog grada Autonomne regije Ningxia Hui u sjeverozapadnoj Kini. Dinastija Xixia vladala je od 1038. do 1227. godine, kada je to područje osvojila Džingis-kanova vojska.

Monumentalna nekropola nestalog carstva

Lokalitet obuhvaća ogromno područje na kojem se nalazi devet carskih mauzoleja, 271 manja grobnica, “sjeverni arhitektonski kompleks” te 32 građevine za kontrolu poplava. Raspršene po pustinjskom krajoliku, ove monumentalne strukture tiho svjedoče o moći i organiziranosti nekadašnjeg carstva.

Unatoč tome što su mnoge građevine tijekom stoljeća pretrpjele oštećenja, njihov impresivan opseg, jedinstveni oblici i postojanost zemljanih humaka i danas pobuđuju snažan osjećaj tajanstvenosti i trajnosti. Zbog svoje monumentalnosti često se nazivaju i "orijentalnim piramidama“, a smatraju se jednim od najzagonetnijih i najznačajnijih drevnih arheoloških nalazišta u Kini.

Dinastija Xixia i Put svile

Dinastiju Xixia, poznatu i kao Tangutsko Carstvo, osnovali su Tanguti, nomadski stočari koji su se trajno naselili na području kojim je prolazio Put svile. Ondje su okupili raznoliko stanovništvo - uz Tangute, i plemena Han, Tubo, Ujguri, Khitani i Jurcheni - koje je stvorilo jedinstvenu multikulturnu civilizaciju.

Xixia je bila strateški iznimno važna država, poznata po iznimnim kulturnim dostignućima. Razvila je vlastito, složeno tangutsko pismo, uspostavila napredne sustave navodnjavanja koji su transformirali sušni krajolik te poticala trgovinu, umjetnost i kulturnu razmjenu. Carevi Xixia uspješno su očuvali svoj identitet, ali istovremeno i aktivno surađivali sa susjednim državama.

Kulturna i duhovna vrijednost

Zahvaljujući stalnim kontaktima s trgovcima, karavanima, redovnicima i nomadima, Tanguti su razvili civilizaciju temeljenu na kineskom carskom modelu, u kojoj je budizam imao središnje mjesto. To potvrđuju monumentalni arhitektonski ostaci, raznoliki pogrebni objekti te bogati arheološki nalazi.

UNESCO je naglasio da carske grobnice Xixia predstavljaju jedinstveno svjedočanstvo kulturne i vjerske razmjene između različitih etničkih skupina i trgovačkih mreža Puta svile te jasno odražavaju posebnost ove dinastije unutar kineske povijesti.

Razlozi upisa na Popis svjetske baštine

Grobnice svjedoče o snažnim kulturnim i vjerskim utjecajima različitih tradicija — od dinastija Tang i Song do izvornih pogrebnih običaja Tanguta — koji se jasno očituju u prostornoj organizaciji, dizajnu i arhitekturi kompleksa.

Čitav lokalitet ilustrira duhovnu i kulturnu originalnost dinastije Xixia i naroda Tangut, čija se civilizacija gotovo 200 godina razvijala kroz intenzivnu kulturnu i trgovačku razmjenu u sjeverozapadnoj Kini, stoji u UNESCO-ovom obrazloženju upisa.

Integritet, autentičnost i zaštita

Carske grobnice Xixia jedini su poznati carski pogrebni kompleks Tanguta. Sačuvane su u izvornom pustinjskom okruženju, uz očuvanu vizualnu i duhovnu povezanost s planinama Helan. Svi ključni elementi nalaze se na izvornim lokacijama i u dobrom su stanju.

Područje je pod nacionalnom zaštitom od 1988. godine, a upravljanje provode središnja vlast, Autonomna regija Ningxia Hui, Općina Yinchuan te Ured za upravljanje carskim grobnicama Xixia. U siječnju 2024. usvojen je Plan očuvanja carskih grobnica Xixia (2019.–2035.), kojim se osigurava dugoročna zaštita, održivo upravljanje i očuvanje integriteta i autentičnosti ovog iznimnog lokaliteta.

