Postoji li netko tko može odoljeti kombinaciji kruha, aromatičnog češnjaka i rastopljenog sira? Ovaj kruh punjen maslacem, češnjakom i sirom savršen je prilog uz ručak, grickalica za druženja ili čak samostalan obrok uz salatu i čašu vina. Savršeno spaja jednostavne sastojke u bogat, pun okus, a priprema je brza i jednostavna.
Sve što trebate su kruh, nekoliko svakodnevnih sastojaka i začina - i pećnica. Začni će ovom kruhu dati karakter, a maslac i maslinovo ulje sočnost i puninu okusa. Naravno, i začine i ljutinu možete prilagoditi svome ukusu. Moramo vas upozoriti da iako priprema traje svega nekoliko minuta, pečeni bi kruh mogao nestati – još brže.
Punjeni kruh s češnjakom - sastojci:
- 1 okrugli kruh od 500 g
- 150 g maslaca
- 8–20+ češnjeva češnjaka, protisnutih ili naribanih
- 10 g nasjeckanog svježeg peršina
- 1/2 čajne žličice soli
- ½ čajne žličice papra
- 1/2 čajne žličice luka u prahu
- 1/2 čajne žličice mješavine talijanskih začina
- 1/2 čajne žličice pahuljica crvene paprike, po želji
- 250 g svježe naribanog tvrdog sira (npr. mozarelle, goude ili cheddra)
- 25 g svježe naribanog parmezana, podijeljeno
- ekstra djevičansko maslinovo ulje, za premazivanje, plus za posluživanje, po želji
Punjeni kruh s češnjakom - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva.
- Obložite lim za pečenje papirom za pečenje.
- Kruh izrežite uzduž i poprijeko tako da ne prerežete donji dio i da izgleda poput ježa, tj. da dobijete kockice koje će se kasnije trgati.
- Otopite maslac u tavi na srednje jakoj vatri, a zatim dodajte češnjak, peršin, sol, papar, luk u prahu, talijanske začine i pahuljice crvene paprike. Pržite nekoliko minuta kako bi se okusi proželi, neprestano miješajući kako češnjak ne bi zagorio. Žlicom ravnomjerno rasporedite smjesu u pukotine na kruhu.
- Sada napunite pukotine u kruhu sirom (ostavite malo parmezana).
- Premažite kruh izvana maslinovim uljem, a zatim ga pospite ostatkom parmezana.
- Prebacite kruh u lim za pečenje i prekrijte ga aluminijskom folijom.
- Pecite 30 minuta pa maknite foliju i pecite još i 15 minuta ili dok se sir potpuno ne otopi.
- Poslužite kruh s vilicama i s još maslinova ulja. Dobar tek!
