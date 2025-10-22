Postoji li netko tko može odoljeti kombinaciji kruha, aromatičnog češnjaka i rastopljenog sira? Ovaj kruh punjen maslacem, češnjakom i sirom savršen je prilog uz ručak, grickalica za druženja ili čak samostalan obrok uz salatu i čašu vina. Savršeno spaja jednostavne sastojke u bogat, pun okus, a priprema je brza i jednostavna.

Sve što trebate su kruh, nekoliko svakodnevnih sastojaka i začina - i pećnica. Začni će ovom kruhu dati karakter, a maslac i maslinovo ulje sočnost i puninu okusa. Naravno, i začine i ljutinu možete prilagoditi svome ukusu. Moramo vas upozoriti da iako priprema traje svega nekoliko minuta, pečeni bi kruh mogao nestati – još brže.

Punjeni kruh s češnjakom - sastojci: 1 okrugli kruh od 500 g

150 g maslaca

8–20+ češnjeva češnjaka, protisnutih ili naribanih

10 g nasjeckanog svježeg peršina

1/2 čajne žličice soli

½ čajne žličice papra

1/2 čajne žličice luka u prahu

1/2 čajne žličice mješavine talijanskih začina

1/2 čajne žličice pahuljica crvene paprike, po želji

250 g svježe naribanog tvrdog sira (npr. mozarelle, goude ili cheddra)

25 g svježe naribanog parmezana, podijeljeno

ekstra djevičansko maslinovo ulje, za premazivanje, plus za posluživanje, po želji Punjeni kruh s češnjakom - priprema: Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva. Obložite lim za pečenje papirom za pečenje. Kruh izrežite uzduž i poprijeko tako da ne prerežete donji dio i da izgleda poput ježa, tj. da dobijete kockice koje će se kasnije trgati. Otopite maslac u tavi na srednje jakoj vatri, a zatim dodajte češnjak, peršin, sol, papar, luk u prahu, talijanske začine i pahuljice crvene paprike. Pržite nekoliko minuta kako bi se okusi proželi, neprestano miješajući kako češnjak ne bi zagorio. Žlicom ravnomjerno rasporedite smjesu u pukotine na kruhu. Sada napunite pukotine u kruhu sirom (ostavite malo parmezana). Premažite kruh izvana maslinovim uljem, a zatim ga pospite ostatkom parmezana. Prebacite kruh u lim za pečenje i prekrijte ga aluminijskom folijom. Pecite 30 minuta pa maknite foliju i pecite još i 15 minuta ili dok se sir potpuno ne otopi. Poslužite kruh s vilicama i s još maslinova ulja. Dobar tek!

