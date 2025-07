Galerija 1 1 1 1 Jedno od namirnica koje mogu konzumirati u prilično velikim količinama, svakako su jaja. Kajganu, jaja u meko, jaja na oko, davno sam svladao. Također, ni shakshuka već neko vrijeme ne predstavlja izazov i gušt ju je spremiti (i kasnije tamaniti), no nedavno sam naišao na recept za cilbir – turska jaja s jogurtom. Uglavnom, ako ste fan jaja, s ovim jelom ne možete faliti.

Bitno je napomenuti kako ovdje prema receptu idu poširana jaja. U bespuću savjeta na koji ih je način najbolje raditi, našao sam jedan koji mi se pokazao dobrim. U loncu pomiješam istu količinu vode i vinskog octa i stavim na srednje jaku vatru. U nekom trenutku počinju se stvarati manji mjehurići, što je znak da se jaja mogu dodati. No, prvo se pomoću cjediljke riješim malo bjelanjka, jaje stavim u zaimaču (ovo je onaj instrument koji u govoru nitko tako ne naziva, već kacijola, šeflja i tako redom) i pustim ga lagano u lonac. Nakon par minuta jaje je gotovo, fino poširano, i samo čeka vaš lagani rez nožem nakon kojeg se žumanjak onako lijepo razlije…

Što se tiče kreme, priprema je jednostavna (mada sam se ja zadnji put zaigrao limunom, a nitko mi nije imao srca reći da je krema jeziva i kisela, što sam ustanovio kad sam je i sam probao). Uzmete grčki jogurt, dodate usitnjeni češnjak, sol, koricu limuna, malo limunovog soka i peršin. Naravno, ovih recepata ima mali milijun i ne znam radim li s originalnim, ali ovaj mi se pokazao dobrim (osim kad pretjeram s limunom).

I došlo je vrijeme za posluživanje. Kremu stavite na dno tanjura, te na nju položite gotova jaja. U međuvremenu, u tavi ste otopili dovoljno maslaca i dodali malo ljute paprike i čilija. Sve to izmiješate da dobijete umak, s kojim ćete preliti jaja. I bez velike filozofije, to je to. Jelo će cijeniti vaši ukućani, a bome kad izvadite poširana jaja, i to sva pripremljena kako treba – ne gine vam i aplauz prijatelja.

7 sirotinjskih jela za svaki dan ovoga tjedna koji se mogu napraviti za smiješan novac +0