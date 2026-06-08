Galerija 7 7 7 7 Na samom sjeveru Lombardije, gotovo uz švicarsku granicu i samo sat vremena vožnje od jezera Como, nalazi se Chiavenna – sasvim poseban gradić koji je još uvijek skriven od turističkih ruta. Smještena između visokih alpskih vrhova, na raskrižju drevnih trgovačkih puteva koji su povezivali Italiju s ostatkom Europe, Chiavenna je stoljećima nosila ime „ključ Alpa“ (tal. chiave - ključ).

Chiavenna će vas osvojiti svojom atmosferom, kamenim uličicama i kućama koje prate tok rijeke Mere, šumom slapova koji odjekuju planinskim dolinama i naravno finom hranom koju možete kušati ondje gdje se nekada čuvala - u podrumima u stijenama.

Stari put preko Alpa

Položaj Chiavenne odredio je njezinu sudbinu. Još u rimsko doba ovdje su prolazili važni putovi prema prijevojima Splügen i Maloja, kojima su trgovci, vojske i putnici prelazili Alpe. Grad je bio strateška točka između sjeverne Europe i talijanske ravnice te je kroz stoljeća prelazio iz ruku Longobarda, franačkih vladara, biskupa Coma, milanskih vojvoda i švicarskih Grizona.

Chiavenna krije brojne priče i legende. Najpoznatije su povezane s "crottima" – prirodnim špiljama nastalim među velikim kamenim blokovima nakon drevnih odrona.

Iz njihovih pukotina tijekom cijele godine puše hladan zrak poznat kao "sorel". Mještani su stoljećima vjerovali da se radi o tajanstvenom dahu planine koji čuva vino, sireve i suhomesnate proizvode od kvarenja. Danas znamo da je riječ o jedinstvenom prirodnom ventilacijskom sustavu, ali mistika nije nestala.

Još jedna priča veže se uz obližnji Park Marmitte dei Giganti, fascinantne ledenjačke formacije koje izgledaju poput golemih kamenih kotlova. Lokalna legenda kaže da su ih izdubili divovi koji su nekada živjeli među planinama (iako geolozi objašnjavaju da su nastali djelovanjem ledenjaka prije tisućama godina).

Autentični detalji i okusi

Chiavenna nije grad velikih spomenika i kićene kulturne baštine. Njena čar krije se u detaljima i nevjerojatnoj priči koja spaja Alpe i dolinu, ljude i prirodu. Stari kameni mostovi, fasade kuća ukrašene freskama, uske ulice, sjenoviti prolazi i zvuk rijeke koja teče puno brže nego što ovdje prolazi vrijeme imaju poseban šarm.

Okolica nudi spektakularne poglede i čudesa, pa dok ste u blizini obavezno morate posjetiti slapove Acquafraggia koji su impresionirali i Leonarda da Vincija. Za ljubitelje aktivnog odmora, okolne doline nude desetke planinarskih i biciklističkih ruta koje prolaze kroz alpske šume, kamena sela i spektakularne vidikovce.

Ali ako bismo trebali izdvojiti jedan razlog zbog kojeg ovamo vrijedi doći - i vratiti se - onda je to gastronomija. Simbol grada su već spomenuti crotti – prirodni podrumi pretvoreni u restorane. U njima se poslužuju tradicionalna autentična jela Valchiavenne koja se generacijama prenose unutar obitelji.

Obavezno treba kušati sciatt – hrskave kuglice od heljdinog brašna punjene topljenim sirom, njoke alla chiavennasca, pripremljene s maslacem, kaduljom i lokalnim sirom, bresaolu, poznati sušeni goveđi specijalitet Lombardije, alpske sireve iz okolnih planinskih pašnjaka i lokalna vina iz Valtelline.

Chiavenna je odlično povezana s ostatkom sjeverne Italije. Automobilom se iz Milana stiže za otprilike dva sata vožnje, slikovitom cestom koja vodi uz jezero Como prema sjeveru. Vlakom se putuje preko Colica, odakle redovite regionalne linije vode do Chiavenne.

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