Bicikliranje je jedan od najboljih načina za upoznavanje Hrvatske. "Lagano" prolazite pokraj raznih stvari, stanete gdje vas volja, a pritom ste i održivi. Dobra vijest? Ne trebate planirati višednevni odmor da biste uživali na bajku.

Ovo su neke od najljepših jednodnevnih biciklističkih tura, a za svaku smo pokušali naći i težinu, čisto da ne biste krenuli pa počeli zapomagati i vikati: "Rekli nam na Punkuferu da će biti lako…"

Parenzana (Istra)

Bivša željeznička pruga pretvorena je u jednu od najpoznatijih biciklističkih staza u Hrvatskoj. Vožnja vodi kroz tunele, preko mostova i kroz slikovita mjesta poput Grožnjana i Motovuna, a staza bi se mogla opisati kao srednje zahtjevna. Naravno, ne mislimo na cijelu Parenzanu, koja ide od Poreča do Trsta i prostire se na 130 kilometara, već na manji dio, 20-30 kilometara kroz Hrvatsku. Vozite po makadamu i asfaltu, a pogledi su takvi da se svako malo pitate je li ovo san ili java…

Krug oko Vranskog jezera

Iako treba odvaliti gotovo 40 kilometara, ovo je jedna od najpristupačnijih ruta u Lijepoj Našoj – idealna za početnike, obitelji ili opuštenu vožnju. Staza je ravna, nema uspona, a vozite se po šljunku i asfaltu. Dok pedalirate, mir oko vas prekida tek cvrkut ptica, tako da ova lagana staza garantira dolazak u stanje nirvane.

Otok Krk (Malinska – Vrbnik)

Ova dionica koja spaja dva mjesta na Krku, nudi miks – od laganih dionica uz more do ozbiljnijih uspona, pa se može okarakterizirati i kao zahtjevna. Vozit ćete se makadamom i asfaltom, a ukupno prijeći između 30 i 40 kilometara. Proći ćete uz more i maslinike, a nije loša ideja na kraju zastati u vinariji i popiti koju čašu žlahtine…

Međimurje (Štrigova – Mađerkin breg)

Vinogradi, uređene ceste i brežuljci ono su što daje draž ovoj srednje zahtjevnoj stazi. Duljine je oko 30 kilometara, a vozi se po asfaltu. Pogledi oduzimaju dah, a usponi su kratki ali učestali, tako da valja biti u kondiciji. Po dolasku na lokaciju predlažemo da se lijepo opustite u vinariji Štampar i popijete nešto fino…

Pelješac (Orebić – Trpanj)

Jedna od najljepših, ali i fizički zahtjevnijih ruta na obali, nije za početnike i valja biti u dobroj formi. Duljine je 50-ak kilometara, vozite po asfaltu, a ako idete u toplije vrijeme, treba se dobro zaštititi i od sunca. Tu su i ozbiljni usponi, ali zauzvrat ćete dobiti poglede kao iz sna, vozite uz more i vinograde…