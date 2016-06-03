Galerija 1 1 1 1 Priča o pariškom Moulin Rougeu započinje 6. listopada, 1889. godine, kada se otvorio za javnost. Smješten u podnožju brežuljka Montmartre, kabaret je bio zamišljen kao mjesto gdje se mogu družiti ljudi iz svih društvenih slojeva - prostor za zabavu koji će spojiti luksuz s boemskim duhom Pariza.



Neki su se s njim sreli prvi put sreli u mjuziklu Baza Luhrmanna, gdje je glavnu ulogu odigrala Nicole Kidman. Oni skloni umjetnosti, zgradu kroz koje su godinama održavane (i još se održavaju) razni showovi, operete, plesni nastupi, šansone, vidjeli su na plakatima poznatog umjetnika Henrija de Toulousea – Lautreca, koji je svojim radovima najviše približio Moulin Rouge gradu i narodu.



U Francuskoj se razdoblje od 1871. pa do početka Prvog svjetskog rata naziva 'Belle Epoque'. Bilo je to razdoblje mira i procvata industrije, gdje su se slavili napredak i život. Upravo u sred ovog doba, točnije 1889. godine (iste godine kad i Eiffelov toranj) otvoren je i Moulin Rouge koji je postao rodno mjesto i proslavio ples can – can. Ples su najprije izvodile kurtizane, ali je ubrzo stekao golemu popularnost i proširio se diljem europskog kontinenta.



Vremenom su se program i ponuda počeli širiti, tako da se početkom 20. stoljeća ovdje počinju održavati i razne operete i showovi, a 1907. prvi put na pozornicu Moulin Rougea izlazi i Mistinguett, pjevačica i glumica, koja će uskoro postati jedna od najpoznatijih, najcjenjenijih i najbolje plaćenih umjetnica svog vremena. Ona se na daskama 'mlina' zadržala pune 22 godine, te ga je u tolikoj mjeri obilježila da se povijest Moulin Rougea često dijeli na razdoblje prije i poslije nje.



Čak se i za vrijeme Drugog svjetskog rata i nacističke okupacije zemlje, program u Moulin Rougeu nije se prekidao. Naime, njemački časnici s radošću su posjećivali ovo mjesto, a čak su i forsirali posjet svojih trupa Parizu smatravši kako bi grad svatko barem jednom trebao obići. Na kraju okupacije u mlinu je zapjevala možda i najveća francuska pjevačica svih vremena, Edith Piaf, koju su mnogi smatrali izdajnicom jer je često nastupala i pred njemačkom vojskom.



Po završetku rata postaje mjesto na kojem rado nastupaju veliki majstori francuske šansone, poput Charlesa Aznavoura i Yvesa Montanda, ali vremenom dolaze i svjetski poznata imena poput Ginger Rogers, Deana Martina, Raya Charlesa, Franka Sinatre…



Devedesetih godina Moulin Rouge proživio je krizno razdoblje što se financija tiče, ali stari sjaj vratio mu je već spomenuti film s Kidmanicom iz 2001. godine. Danas je jedna od najvećih turističkih atrakcija grada, a u njemu se i dalje održavaju predstave. Onima dubljeg džepa preporučamo i odlazak na večeru, gdje mogu birati između menija zanimljivih naziva, poput 'Belle Epoque', 'Toulouse Lautrec' i sličnih, te zauzeti mjesto za stolom dok vas sa zidova promatraju Piaf, Sinatra, Gabin, Minnelli…



