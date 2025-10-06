Galerija 2 2 2 2

Capsule hotel ili pod hotel je tip hotela koji nudi smještaj u malim prostorijama nalik na kapsule. "Izumio" ga je japanski arhitekt Kisho Kurokawa, a prvi takav hotel otvoren je u Osaki 1979. godine.



Kapsule u ovakvim hotelima iznimno su male – u njima ima tek mjesta za krevet, pa gosti spremaju svoje stvari u ormar pod ključem koji je smješten izvan kapsule, a prisiljeni su i koristiti zajedničku kupaonicu i toaletne prostorije kako bi obavili higijenu. Zbog toga je cijena smještaja u pod hotelu znatno niža nego u tradicionalnim hotelskim sobama.

Capsule hoteli davno su prešli granice Japana, a danas ih možete naći u raznim zemljama – od Europe do Sjeverne Amerike i Australije.

Kapsule su zvučno izolirane i jamče dobar san (Foto: Booking.com)

U pogodnostima capsule hotela odnedavno mogu uživati i gosti Londona – na Piccadilly Cirusu otvoren je Zedweel Capsule hotel kojemu već laskaju kao najvećem kapsulnom hotelu na svijetu.



Obuhvaća 1000 kapsula za spavanje koje su raspoređene na pet katova i podijeljene na ženske, muške i miješane spavaonice. Na raspolaganju su kapsule za pojedince i grupe.



Hotel ima zvučno izolirane jedinice bez prozora koje su opremljene s ugodnim krevetom presvučenim posteljinom od egipatskog pamuka, ambijentalnom rasvjetom i kontrolom klime.

Zajednička kupaonica (Foto: Booking.com)

Fokus je na okrepljujućem snu – dekor je minimalistički, a prostor je dizajniran kako bi smirio osjetila i potaknuo goste na odmor.



U kapsuli se nalazi kuka na kojoj možete objesiti stvari, te utičnica za punjenje mobitela. Gosti hotela imaju pristup i zajedničkoj prostoji s tuševima i wc-ima.



Kapsula se može iznajmiti već po cijeni od 30 britanskih funti ili oko 35 eura što je iznimno povoljno za centralnu poziciju Zedweel Capsule Hotela na Piccadilly Circusu gdje se hotelske sobe obično iznajmljuju po cijenama od 100 do 300 funti.

