Krumpir-salata s limunom i mentom stiže nam iz sirijske kuhinje, a slične varijante popularne su diljem Levanta. Savršen je prilog za proljetna i ljetna druženja, roštilje i užurbane dane.

Umjesto teških i kremastih preljeva, ovdje glavnu riječ vode svježe cijeđeni limunov sok, kvalitetno maslinovo ulje, češnjak, peršin i mirisna menta. Topli krumpir upija sve te okuse, a rezultat je lagano, osvježavajuće i iznimno ukusno jelo.

Krumpir-salata s limunom i mentom - sastojci: 1 kg krumpira

3 mlada luka

½ vezice svježeg peršina

15 g listića svježe mente

60 – 120 ml svježe cijeđenog limunovog soka

60 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja

2 češnja češnjaka, sitno nasjeckana

1 čajna žličica soli

¼ čajne žličice mljevenog crnog papra Krumpir-salata s limunom i mentom - priprema: Krumpir dobro operite i po potrebi ogulite. Stavite ga u lonac hladne posoljene vode ikuhajte dok ne zavrije. Kad voda zakipi, smanjite vatru na srednje laganu temperaturu i kuhajte 15 do 20 minuta, odnosno dok krumpir ne omekša dovoljno da ga lako probodete vilicom. Dok se krumpir kuha, sitno nasjeckajte mladi luk, peršin i listiće mente. Ostavite sa strane. U manjoj zdjeli pomiješajte limunov sok, maslinovo ulje, nasjeckani češnjak, sol i papar. Kušajte preljev pa po želji dodajte još limunova soka ili soli. Kuhani krumpir ostavite nekoliko minuta da se malo ohladi, a zatim ga narežite na komade veličine zalogaja. U većoj zdjeli sjedinite krumpir, nasjeckano začinsko bilje i pripremljeni preljev. Lagano promiješajte kako se krumpir ne bi raspao, a svi sastojci ravnomjerno povezali. Ohladite prije posluživanja Salatu stavite u hladnjak na najmanje 15 minuta. Za to vrijeme krumpir će upiti aromatični preljev, a okusi će se lijepo prožeti. Poslužite rashlađeno kao prilog.

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