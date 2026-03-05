Ovaj jednostavan, ali vrlo efektan desert koji Englezi obožavaju pravi je mali trik iz pećnice. Smjesa se priprema u jednoj zdjeli, a tijekom pečenja sama se razdvaja: na vrhu nastane lagana, hrskava korica, dok se ispod skriva svilenkasti kremasti puding.

Engleski puding od limuna savršeno spaja slatko i kiselkasto. Idealan je za kraljevski završetak nedjeljnog ručka.

Engleski puding od limuna - sastojci: 50 g maslaca, sobne temperature

200 g šećera

korica 1 limuna, sitno naribana

100 ml svježeg limunova soka

3 jaja, odvojeni bjelanjci i žumanjci

50 g glatkog brašna, prosijanog

250 ml mlijeka

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

šećer u prahu, za posipanje

tekuće slatko vrhnje, za posluživanje, po želji Engleski puding od limuna - priprema: Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva. Namastite vatrostalnu posudu za pečenje ili manju posudu za soufflé. U većoj zdjeli mikserom izmiksajte maslac, šećer i limunovu koricu dok smjesa ne postane svijetla i kremasta. Postupno dodajte limunov sok, žumanjke, brašno, mlijeko i ekstrakt vanilije, miješajući nakon svakog dodatka, dok ne dobijete glatku, prilično tekuću smjesu. U drugoj zdjeli istucite bjelanjke u čvrst, ali ne presuh snijeg. Lagano ih špatulom umiješajte u smjesu kako bi ostala prozračna. Smjesu ulijte u pripremljenu posudu za pečenje. Posudu zatim stavite u veći lim za pečenje i ulijte vruću vodu u lim tako da doseže otprilike polovicu visine posude (vodena kupelj). Pecite 45–50 minuta, dok površina ne postane zlatna i čvrsta. Poslužite toplo, posuto šećerom u prahu, uz malo tekućeg slatkog vrhnja po želji.

