Ovaj jednostavan, ali vrlo efektan desert koji Englezi obožavaju pravi je mali trik iz pećnice. Smjesa se priprema u jednoj zdjeli, a tijekom pečenja sama se razdvaja: na vrhu nastane lagana, hrskava korica, dok se ispod skriva svilenkasti kremasti puding.
Engleski puding od limuna savršeno spaja slatko i kiselkasto. Idealan je za kraljevski završetak nedjeljnog ručka.
Engleski puding od limuna - sastojci:
- 50 g maslaca, sobne temperature
- 200 g šećera
- korica 1 limuna, sitno naribana
- 100 ml svježeg limunova soka
- 3 jaja, odvojeni bjelanjci i žumanjci
- 50 g glatkog brašna, prosijanog
- 250 ml mlijeka
- 1 čajna žličica ekstrakta vanilije
- šećer u prahu, za posipanje
- tekuće slatko vrhnje, za posluživanje, po želji
Engleski puding od limuna - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva. Namastite vatrostalnu posudu za pečenje ili manju posudu za soufflé.
- U većoj zdjeli mikserom izmiksajte maslac, šećer i limunovu koricu dok smjesa ne postane svijetla i kremasta.
- Postupno dodajte limunov sok, žumanjke, brašno, mlijeko i ekstrakt vanilije, miješajući nakon svakog dodatka, dok ne dobijete glatku, prilično tekuću smjesu.
- U drugoj zdjeli istucite bjelanjke u čvrst, ali ne presuh snijeg. Lagano ih špatulom umiješajte u smjesu kako bi ostala prozračna.
- Smjesu ulijte u pripremljenu posudu za pečenje. Posudu zatim stavite u veći lim za pečenje i ulijte vruću vodu u lim tako da doseže otprilike polovicu visine posude (vodena kupelj).
- Pecite 45–50 minuta, dok površina ne postane zlatna i čvrsta.
- Poslužite toplo, posuto šećerom u prahu, uz malo tekućeg slatkog vrhnja po želji.
