Susret voda (Encontro das Águas) prirodni je fenomen u blizini brazilskog grada Manausa, gdje se susreću dvije velike rijeke: tamni Rio Negro i svijetla, pješčano-žuta Amazona, koja se uzvodno u Brazilu naziva Solimões. Ono što ovaj prizor čini posebno fascinantnim jest činjenica da nakon susreta vode dviju rijeka teku jedna uz drugu čak šest kilometara, a pritom se gotovo uopće ne miješaju. Upravo je zbog tog neobičnog kontrasta, jedne gotovo crne i druge svijetle rijeke, to jedna od najvećih turističkih atrakcija Manausa. Nakon tog početnog dijela rijeka nastavlja teći još oko 60 kilometara prije nego što se vode potpuno pomiješaju, iako se tragovi razlike mogu primijetiti još oko 30 kilometara nizvodno.

Razlog tog neobičnog fenomena leži u velikim razlikama između dviju rijeka - u temperaturi, brzini toka i količini sedimenta u vodi. Rio Negro teče sporije, brzinom od oko 2 km/h, i topliji je, s temperaturom vode oko 28 °C. S druge strane, rijeka Solimões teče znatno brže, između 4 i 6 km/h, a njezina voda je hladnija, oko 22 °C.

Razlikuje se i sastav vode: svijetla voda Solimõesa bogata je sedimentom koji dolazi iz Anda, dok je tamna voda Rio Negra gotovo bez sedimenta. Njezina karakteristična tamna boja nastaje zbog organskih tvari – raspadnutog lišća i biljaka iz okolnih prašuma.

Sličan fenomen susreta voda, iako u manjem opsegu, može se vidjeti i na drugim mjestima u amazonskom području, primjerice kod Santaréma u Brazilu te u peruanskim gradovima Iquitos i Puerto Maldonado, kao i u brazilskom gradu Coari.

