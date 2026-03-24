Jeste li znali da možete napraviti kruh bez brašna i kvasca? Ovaj recept za kruh od crvene leće je najbolji dokaz toj tvrdnji. Radi se od svega šest sastojaka, ne treba ga mijesiti niti čekati da se digne.

Idealan je izbor za sve one koji ne podnose gluten, ali su i u potrazi za dodatnim izvorima bjelančevina (biljnog porijekla). Lijepo zasićuje, a odličan je izvor i vlakana te podržava zdravu probavu.

Tako ga je lako napraviti. Važno je crvenu suhu leću namočiti večer prije pripreme pa izmiksati u blenderu ili sjeckalici povrća u finu smjesu zajedno s drugim sastojcima te staviti peći u pećnicu.

Kruh od crvne leće - sastojci: 280 ml suhe crvene leće

180 ml vode

30 ml ulja

15 g psyllium ljuskica

7 g praška za pecivo

1 čajna žličica soli

sjemenke po želji Kruh od crvne leće - priprema: Namočite leću u običnoj vodi barem četiri sata ili preko noći. Najbolje bi bilo da je sve zajedno stavite u hladnjak. Kada ste spremni za pečenje kruha, ocijedite leću od vode i dobro je isperite. Prebacite ocijeđenu i ispranu crvenu leću u blender ili sjeckalicu povrća i pomiješajte sa 180 ml čiste vode, uljem, psyllium ljuskicama, praškom za pecivo i sa soli. Miksajte dok ne dobijete glatku ujednačenu smjesu. Kalup za kruh obložite papirom za pečenje, pa u posudu ulijte dobivenu smjesu. Pustite da smjesa “odmor” 10 minuta. Potom po vrhu dodajte sjemenke po želji i stavite je peći u prethodno zagrijanu pećnicu na 190 Celzijeva stupnja oko 50 do 60 minuta, odnosno dok se kruh ne ispeče do kraja. Ohladite kruh prije rezanja i posluživanja. Dobar tek!

