Tokio je velika gastronomska meka i ima nevjerojatnu ponudu hrane – od malih uličnih štandova koji nude tradicionalne specijalitete poput pilećih ražnjića yakitorija do vrhunskih restorana koji služe savršeni sushi ili pak neka druga jela internacionalne kuhinje. Uz to, svako malo pojavi se neko viralno japansko jelo koje oduševi društvene mreže i svijet.

Ne čudi stoga što se glavni grad Japana ove godine našao na vrhu ljestvice najboljih svjetskih foodie odredišta, a prema studiji rent-a-car tvrtke SIXT. Hrana je uistinu važan segment japanske kulture te privlači domaće stanovništvo, ali i internacionalne goste u Zemlju Izlazećeg Sunca.

U istraživanju tvrtke SIXT se analizirale gastronomske atrakcija pojedinog grada, lista najboljih restorana na svijetu, Michelinove zvjezdie, kao i interes turista na internetskim pretraživačima vezan uz hranu.

Istaknuto je kako Tokio ima 160 restorana s Michelinovim zvjezdicama – 12 restorana s tri zvjezdice, 26 restorana s dvije zvjezdice i 122 restorana s jednom zvjezdicom.

Mnogi dolaze u Pariz vidjeti poznate spomenike, ali i kušati lokalne specijalitete (Foto: Shutterstock)

Pariz je smješten na drugo mjesto ljestvice ultimativnih foodie destinacija, a koji osvaja svojim obrtničkim pekarnicama i povijesnim bistroima. Dakako, riječ je i o gradu koji ima čak 131 restoran s Michelinovim zvjezdicama što je 29 manje neko prvoplasirani Tokio.

Treće mjesto na ljestvici najboljih svjetskih foodie destinacija je pripalo japanskoj Osaki, u kojoj obavezno treba probati tradicionalne specijalitete poput kuglica od hobotnice po imenu takoyaki, ali i slasnih palačinki okonomiyaki.

Na popisu najboljih svjetskih foodie destinacija za 2026. godinu čak pet destinacija potječu iz Azije, četiri iz Europe i jedan iz Sjeverne Amerike. Cijeli popis potražite u nastavku teksta.

Top 10 svjetskih foodie destinacija za 2026.

Tokio, Japan Pariz, Francuska Osaka, Japan Porto, Portugal London, Ujedinjeno Kraljevstvo Seul, Južna Koreja New York, SAD Bangkok, Tajland Lisabon, Portugal Singapur, Singapur

