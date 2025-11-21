Kao drugi izazov chef Tihomir zadao im je šest namirnica iznenađenja naizgled nespojivih od kojih su morale smisliti recept. Te namirnice su: mrkva, celer (korijen), naranča, senf, sjemenke suncokreta i mesni protein po izboru. Uz to su mogle slobodno koristiti i bazične namirnice poput masnoća (ulje, maslac, mast…), octa, brašna, začina (sol, papar, suhi ili svježi začini). U pripremi i prezentaciji jela i ovog puta pomogli su im kuhinjski aparati i posuđe Tognana, s kojima su mogle rasplesti svoju kreativnost i iznenaditi same sebe.

Kada neočekivanim kombinacijama iznenadite samog sebe

Antonia Jagodić od zadanih je namirnica radila piletina u umaku od naranče i senfa s pireom od mrkve i korijena celera – jelo koje se u ovoj kombinaciji dosad nije našlo na njezinu jelovniku. ''Jela od ovakvih meni nezamislivih kombinacija namirnica radit ću sigurno češće'', rekla je Antonija, koja je bila vrlo zadovoljna svojim ovotjednim jelom.

Naš chef Tihomir Krklec Afrika bio je malo manje oduševljen, no pohvalio je njezin pristup.

''Vizualno tanjur nije najljepši, no Antonia ima dobar i klasičan pristup. Problem je kao i prošli tjedan u tehničkim greškama. Pire nije svilenkast, treba dodati više maslaca ili vode od kuhanja. Piletina bi bila bolja da se prije marinirala pa onda naglo zapekla, ovako je ispala 'skuhana'. Jelu nedostaje neke svježine ili hrskavog momenta'', komentirao je chef Afrika Antonijino jelo, koje je ocijenio četvorkom.

Izlet izvan zone komfora svaki put se isplati

Istu ocjenu dao je i Špeli Ankele, koja je iz kutije iznenađenja stvorila jelo, kako sama kaže, izvan svoje zone komfora. Kao protein na svom tanjuru također je izabrala piletinu, koju je marinirala u narančinom soku i poslužila je uz pesto od suncokretovih sjemenki te mrkvu i celer ala pomfrit.

''Prejednostavno, ali tehnički puno bolje. Marinirala je piletinu prije pečenja u soku od naranče, što omekšava protein sa svojim kiselinama, a šećer u naranči ju blago karamelizira na površini i stvara ju hrskavijom. Povrće je uredno narezano i dobra je fora pesto radi balansa'', rekao je chef Afrika i napomenuo da je ovo jednostavno jelo ocijenio četvorkom samo zato što je tehnički ispravno.

Sandri Pecić ovotjedni je izazov također bio izlet u nepoznate vode i izvan njezine zone komfora kada su kombinacije namirnica u pitanju. Ova kombinacija namirnica itekako ju je potaknula da se poigra okusima i zaista se poigrala. Napravila je piletinu u omotu od pečenog suncokreta, povrtni pire i hrskave naranče kao jestivu dekoraciju. Ipak, njezin omiljeni detalj na tanjuru nije se svidio chefu Tihomiru Krklecu, a za sve ostalo dao joj je čistu peticu.

''Ideja je tip-top. Krema izgleda svilenkasto i lijepo. Većina jela je zapravo odrađena u Tognana airfryeru, tako da veliki plus za to. Nemam zamjerke osim ovih mrtvih naranči na tanjuru. Ali ok, kužim.'' rekao je chef Afrika.

Tko se najviše poigrao bojama i teksturama i što je presudilo u vizualnoj prezentaciji?

Što se estetike tiče, Maja Nikolorić, predstavnica Punkufera, ovog je puta najboljom ocjenom ocijenila Špelino jelo.

Špela Ankele osmislila je šareni tanjur s namirnicama iznenađenja (Foto: Nova Studio)

''Špelin tanjur je od sva tri ovaj tjedan bio najšareniji, pun boja te različitih tekstura i komponenti. Vrlo je sve to uredno, a istovremeno opušteno odradila i za mene je ovo vizualno pobjednički tanjur ovaj tjedan.'' rekla je Maja.

Sandrino jelo, na Majinoj listi, slijedi ga u stopu, ali ipak ima nekih zamjerki.

''Odlična mi je ideja s bučinim sjemenkama kao pohom i svakako ću isprobati tako pohati piletinu, sigurno je fino s nekom salaticom začinjenom bučinim uljem. Na tanjuru mi čak ne smeta sušena naranča, koju volim vidjeti u ovo zimsko ili jesensko doba u svakom setingu, ali uveli peršin mi je na ovom tanjuru bio višak'', zato je Maja Sandrino jelo ocijenila 4,5.

Sandra Pecić sa svojim jelom odnijela je pobjedu u drugom izazovu (Foto: Nova Studio)

Samo pola ocjene manje Maja je dala Antoniji i objasnila zašto:

''Antonijino jelo zvuči dobro, ali bi izgledalo bolje, a bilo sigurno i ukusnije da je malo zapekla piletinu, pa da je dobila onu slasnu koricu koja se inače dobiva Maillardovom reakcijom.''

Tko to prati i krasi svaku kuharicu i kuhinju?

Martina Karić iz Tognane pratila je kako blogerice koriste opremu u cijelom procesu kuhanja, ali i serviranja.

Kod Špele ju je osvojio lijep i decentan način na koji je prikazala sve aparate i proizvode. ''Pokazala je da svaku kuharicu Tognana proizvodi prate upravo od pripreme, kuhanja do posluživanja.'' dodala je Martina, koja je Špelin sklad i čisti prikaz ocijenila stabilnom četvorkom.

Antonija je, po Martininim riječima, bila posebno domišljata. Odlično je pokazala funkciju sjeckalice i indukcijske ploče, a serviranje ispred vidljivog Tognana logotipa dodatno je pojačalo dojam. "Skroz domišljato", rekla je Martina i Antoniji također dodijelila četvorku.

Antonijin odgovor na drugi izazov (Foto: Nova Studio)

No apsolutna pobjednica vizualnog dojma ovog tjedna bila je Sandra. Martina je njezin pristup opisala kao najemotivniji, s predivnim toplim načinom na koji prezentira brend kroz samo kuhanje. "Način na koji pokazuje Tognana brend definitivno se izdvaja. Ta emocija nas je baš osvojila", istaknula je. Zato joj je pripala i jedina petica ovoga kruga.

Sve tri blogerice dobile su pohvale, ali Sandra je, kada je riječ o Tognaninu kutu gledanja, ovaj put bila korak ispred.

Sandra Pecić, Antonia Jagodić i Špela Ankele (Foto: Nova Studio)

Trenutačni poredak i najava novog izazova

Poredak i broj bodova nakon prvog izazova:

KO TO TAMO – 14,5

ŠPELA ANKELE – 13

ANTONIA JAGODIĆ – 12

Posljednji, treći izazov bit će igra asocijacija i zagonetka u kojoj je pravo rješenje samo ukusno jelo u kojemu je zvijezda namirnica s kojom dosad nisu radile. Asocijacije su: more, planina, slatka panika, jesen i toplina doma.

Pratite nas i u tom izazovu i saznajte tko je najbliže tituli pobjednice našega drugog Food Bloggers' Challengea i nagradi od 1000 eura.