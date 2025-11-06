Tihomira Krkleca, poznatijeg kao Afriku, javnost je upoznala kao talentiranog kuhara iz MasterChefa 2022., u kojem je stigao do među osam najboljih amaterskih kuhara. Zanimljivo, mnogi poznanici su mu tek tada saznali pravo ime. Prije nego što je prešao u kulinarski svijet, bavio se street artom, tetoviranjem i grafičkim dizajnom. Nadimak Afrika prati ga još od osnovne škole, zbog velike afro frizure koju je tada nosio – isprva mu je smetao, ali se s vremenom pretvorio u dio njegovog identiteta.

Kreativnost ga prati tijekom cijelog života, a iako se i dalje bavi svim i svačim danas se najviše izražava u kuhinji, bilo na onoj luksuznih jahti ili tajnih neobičnih lokacija gdje ga možete nedjeljama naći. Odrastao je u Hrvatskom Zagorju, gdje se oduvijek kuha sezonski i s dostupnim namirnicama, pa tako i u njegovoj obitelji u kojoj i s kojom je počeo kuhati od malih nogu.

Chef Tihomir Krklec Afrika napravio nam je dagnje pohane u panko mrvicama uz bukovače začinjene na meksički način na bešamelu s prženim kvascem i aioli umakom (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Još uvijek voli raditi s onim što je jednostavno, ali kvalitetno te namirnicu dovesti do maksimuma na bezbroj načina. Danas rado spaja na prvu nespojive kombinacije – kao u ovom receptu za koji je ideju dobio to jutro na Dolcu i pripremio nam ga uz pomoć airfryera Tognana.

Dagnje pohane u panko mrvicama poslužio je uz bukovače začinjene na meksički način. U istoj fritezi na vrući zrak „ispekao“ je i namrvljeni svježi kvasac, koji iznenađujuće podsjeća na okus hrskave pileće kožice i savršeno se uklopio u bešamel na kojem su poslužene i dagnje i gljive.

Chef Tihomir Krklec Afrika ovo je kreativno jelo napravio većinom u airfryeru Tognana (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Iako na papiru zvuči kao neobičan spoj, okusi se iznenađujuće dobro nadopunjuju. Jelo je dovršio s par kapi aioli umaka i sve poslužio na Tognana Ardenne tanjurima u zemljanim tonovima, čime je pokazao kako je njegova vizualna estetika iz umjetničkih dana i dalje u najboljoj formi – samo sada na tanjuru. Rezultat je spoj kulinarske mašte, tehnike i umjetničkog izričaja, baš onakav kakav se i očekuje od Afrike, ali i od naših blogerica koje će izazvati.

3 izazova u 3 tjedna: Da vidimo tko je kreativniji i domišljatiji

Koliko su kreativne s običnim namirnicama, a koliko sa zadanim te mogu li razmišljati izvan okvira, kuhati u stresnoj situaciji u kojoj će morati odgonetnuti zagonetku asocijacija i kuhati s namirnicom s kojom nikad nisu, pokazat će nam tri blogerice iz regije. A sve te izazove servirat će im chef Tihomir Krklec -Afrika.

Prvi izazov bit će pravi test kreativnosti u kojem će morati pripremiti sasvim uobičajene namirnice na poseban i zanimljiv način. Za to će imati svu pomoć moderne kuhinjske aparature, za što se pobrinula Tognana. Njihove friteze na vrući zrak, kuhinjski roboti, sjeckalice, štapni mikseri, vage, neprijanjajuće tave i lonci te kuhinjski aparati u četirima modernim bojama pomoći će im da namirnice koje se mogu kupiti u svakom supermarketu, one koje imamo u svakom hladnjaku i smočnici, pripreme sa suvremenijim tehnikama i prezentacijom, a istim onim poznatim okusima.

Tognanini kuhinjski aparati i posuđe pratit će ih do kraja. U drugom izazovu Chef Tihomir će im banuti s pet namirnica iznenađenja naizgled nespojivih od kojih će morati smisliti recept. Zadnji, treći izazov bit će igra asocijacija i zagonetka u kojoj je pravo rješenje samo ukusno jelo u kojemu je zvijezda namirnica s kojom dosad nisu radile.

Chef Tihomir Krklec Afrika (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Upoznajte blogerice!

Svaka sa svojim stilom kuhanja pokazat će nam tko od najjednostavnijih namirnica može napraviti najbolju priču i kreativan tanjur te na kraju odnijeti glavnu nagradu.

Sandra Pecić, srpska blogerica koja stoji iza profila @kototamo, kojoj je prošle godine pobjeda izmakla za dlaku, ove će nas godine opet uveseljavati svojim receptima i možda zbog prirode ovogodišnjih izazova izići iz svoje zone komfora.

Sandra Pecić (Foto: Sandra Pecić)

Kao što nam je već i rekla mnoga jela ne zna skuhati i to ju ne opterećuje, kao ni nas. U kuhinju se najradije vraća zamijesiti neko tijesto jer ono, kaže Sandra, ima magičnu moć. Jastuk pecivo njezin je omiljeni recept toga tipa i radi se u tavi. Ružmarin, med, maslinovo ulje i krupna morska sol nestvarno su dobra kombinacija. Zbog svoje kulinarske jednostavnosti i priča koje se događaju u kuhinji, a ponekad uopće nemaju veze s kuhanjem nasmijava nas i poželimo ju posjetiti i isprobati sve što napravi.

I našu Antoniju Jagodić inače magistricu glazbene pedagogije, inspirirala je jedna takva talijanska food blogerica koja je jednostavno i opušteno prikazivala recepte, pa je i sama odlučila dijeliti mamine i svoje recepte koje svatko može pripremiti.

Antonia Jagodić (Foto: privatna arhiva)

Najpoznatija je po jednostavnim i brzim slasticama, posebno kolačima bez pečenja te toplim, domaćim tijestima poput kiflica, buhtli i pita sa svježim sirom, koje obožava pripremati za svoj gušt. Za nju hrana nije samo obrok, nego emocija, nostalgija i način da u ljudima probudi uspomene – zato često dijeli starinske kolače i jela koja podsjećaju na baku, mamu ili dom. Kuhanje joj je terapija nakon napornog dana, a jedna zanimljivost je da je prvi recept koji je objavila bio mamin Zebra kolač te da bez soli, pistacija i arome vanilije ne ulazi u kuhinju.

I treća food bloggerica koja će se okušati u Food Bloggers' Challengu dolazi iz susjedstva. Špela Ankele je gastro novinarka koja živi u Kranju, a u slobodno vrijeme vodi gastro blog Špelina shramba. U njemu zapisuje recepte i ostale gastronomske avanture kako bi ih sačuvala za njezine dvije kćeri koje su sada srednjoškolke.

Špela Ankele (Foto: privatna arhiva)

Voli putovati, a u svakom gradu koji posjeti obavezno zaviri i na tržnicu – dosad je u Sloveniji i inozemstvu posjetila više od 40 tržnica. Poznata je po svom sourdough kruhu i i po tome što u kuhanju beskompromisno koristi lokalne sastojke, koje često kupuje na obližnjim seoskim gospodarstvima. I tamo se, kaže, često zapriča te usput dobije novo kulinarsko nadahnuće i ideju za stvaranje novih jela. Tu sigurno može ići ruku pod ruku s našim chefom izazivačem.

Kako do glavne nagrade?

Koliko će naše food-blogerice iz regije odgovarati izazovima, a pritom biti inovativne i kreativne, ocjenama od 1 do 5 ocijenit će ih stručni žiri na čelu sa chefom Tihomirom Krklecom koji će bodovati njihovo kulinarsko umijeće, ideju i kreativnost. Kao predstavnica redakcije punkufer.hr, estetiku jela ocjenjivat će Maja Nikolorić, voditeljica native odjela Nove TV ''Nova Studio'' i kreativni producent većinom za projekte povezane s hranom, koja pritom kuha i stilizira hranu za punkufer.hr. Koliko će natjecateljice dobro iskoristiti pomoć danih kuhinjskih aparata i posuđa, ocijenit će Martina Karić, predstavnica Tognane.

Svaki tjedan u studenom na našem portalu moći ćete pročitati rezime tjedna s komentarom žirija i ocjenama za tjedni zadatak, a na kraju natjecanja proglasit ćemo pobjednicu našega trećeg Food Bloggers' Challengea koja će osvojiti 1000 eura.

Sretno blogericama! Pratite nas i idući petak te provjerite koja je najbolje odgovorila prvom izazovu.