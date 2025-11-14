www.instagram.com/tognana_hr/Prvi izazov bio je pravi test kreativnosti u kojem su naše blogerice iz regije trebale pripremiti sasvim uobičajene namirnice na poseban i zanimljiv način. Za to su imale svu pomoć moderne kuhinjske aparature, za što se pobrinula Tognana. Njihove friteze na vrući zrak, kuhinjski roboti, sjeckalice, štapni mikseri, vage, neprijanjajuće tave i lonci te kuhinjske aparati u četirima modernim bojama, kao i njihovo elegantno posuđe.

Svatko je imao nešto drugo iz Tognanina asortimana, ali svima je pomoglo da namirnice koje obično imamo u svakom hladnjaku i smočnici pripreme sa suvremenijim tehnikama i prezentacijom, a istim onim poznatim okusima.

Riža na mlijeku ala germknedla Antonije Jagodić (Foto: Antonia Jagodić)

Koliko su zaista bile uspješne u tome, presudio je naš žiri na čelu sa zaista kreativnim chefom Tihomirom Krklecom, koji je ocjenjivao ideju, inovativnost i tehnike kojima su se blogerice služile.

Kreativnost se krije u jednostavnosti i ideji koja malo komu pada na pamet

Led je probila Antonia Jagodić sa slasticom koja se obično jede na klizalištima ili skijalištima. No njezina germknedla bila je potpuno drukčija, odnosno bila je to riža na mlijeku inspirirana njome.

Iako je Antonia nikad nije probala, ukomponirala je sve okuse germknedle u mnogima omiljenoj slastici iz djetinjstva kada kod kuće nije bilo slatkiša, a baš vam se jelo nešto slatko. Naš chef Tihomir Krklec Afrika ocijenio je da je Antonia bila na tragu teme i na malo kreativniji način iskoristila obične namirnice, ali primijetio je nekoliko tehničkih grešaka.

''Riža nije ostala dovoljno kremasta. S obzirom na to da se germknedle serviraju s creme anglaise, trebala je na kraju umiješati tu kremu i dobila bi zapravo pravi okus i kremoznost germknedli“, kaže Afrika, koji joj je zbog sitnih tehničkih grešaka i vizualnog dojma, ali zbog praćenja teme dao čistu četvorku.

Sa svojom idejom uspjela ga je izbaciti iz cipela Sandra Pecić, koja je kao svoje kreativno jelo radila slane cannole, punjene pireom od krumpira s kajmakom. Sandra se prvi put okušala u izradi cannola, nikada nije radila ni njihovu popularniju slatku verziju, a dugo je odlagala i pripremanje tih od krumpira.

Kaže kako je baš zbog toga toliko uživala pekući ih u Tognana airfryeru, koji je već godinu dana uz Tognaninu sjeckalicu sa štapnim mikserom nezaobilazan pomagač u svakom Sandrinom receptu.

''Pogođena tema i odlična ideja. Izuzetno kreativno i jako privlačno jelo. Nemam nikakve zamjerke ovako vizualno, trebao bih probati. Super iznenađenje i zato joj dajem čistu peticu'', rekao je chef Tihomir Krklec, kojem se Sandrin finger food više svidio od Špelina comfort fooda.

Špela Ankele je kao odgovor na prvi izazov odabrala jesenske užitke s muškatnom tikvom u glavnoj ulozi. Ali ne u juhi kako su je neki najčešće navikli viđati, već u desertu i piću. Napravila je mekane i mirisne cimet rolice s tijestom koje je obogatila pireom od muškatne tikve. Pravu jesensku slasticu poslužila je uz Pumpkin Spice Latte – topli aromatični napitak s bućom i kavom da zaokruži cijeli jesenski štih.

U moru rolica s cimetom na društvenim mrežama, iako su ove napravljene od buće, što nije toliko uobičajeno i izgledaju fantastično, naš chef smatra da Špela ipak nije odgovorila na zadatak kao druge dvije blogerice iz regije.

''Izgleda jako ukusno, vidi se super tehnika i super izrada. No nekako imam osjećaj da je fulana tema. Kreativa je bila zadatak, ne znam koliko je ovo kreativno. Ali pohvale za sezonalnost! Estetika videa je super'', rekao je naš chef Afrika i ocijenio Špelu svojom najnižom ocjenom u ovom tjednu – 3,5.

Videa i fotografije koje bi najradije pojeli

Kao predstavnica Punkufer.hr-a, Maja Nikolorić ocjenjivala je estetiku. Špeline rolice smjestila je u ovom ocjenjivanju negdje u sredinu.

Rolice s cimetom Špele Ankele (Foto: Špela Ankele)

''Špelin video je vizualno lijep, topao i rolice su joj ispale prekrasno, baš kako je i htjela – postigla je onaj autumn vibe. Sviđa mi se kako je rolice ukrasila nenametljivo, nonšalantno i sve to poziva da ih napravimo i sami'', rekla je Maja, koja će Sandrine canolle itekako probati napraviti jer su je oduševili jednako kao i chefa Tihomira.

''Cannoli su mi već dugo na listi jela koje bih htjela pripremiti za svoje doma i prijatelje. Ovi slani od krumpira sigurno će se svidjeti svima i potpuno su me oduševili. Bravo, Sandra, za kreativnost i ideju s kojom si nas sve izazvala da se u izradi okušamo i sami. Izgledaju odlično i video je također odlično snimljen. Volim to jutarnje svjetlo kroz prozor koje je bolje od svake skupe rasvjete i učini svaki video emotivnijim i toplijim'', komentirala je Maja Sandrine slane cannole i kako ih je zabilježila na videu.

Ocijenila ih je s odličnom ocjenom, a Antonijina riža na mlijeku koja glumi germknedlu dobila je „dobar“.

''Iako ovakvu rekreaciju germknedle pozdravljam i smatram da ideja u smislu kreativnosti nije loša, izvedba me nije toliko oduševila. Vizualno mi je najmanje privlačan Antonijin recept u ovom izazovu i zato je od mene dobila trojku. Želim joj puno sreće u idućem izazovu i da razmisli o jelu koje bi vizualno, kao i okusom bilo privlačnije'', zaključila je svoje ocjenjivanje Maja.

Koliko posuđe i aparati igraju ulogu u prezentaciji jela?

Martinu Karić iz Tognane, znajući što su imale na raspolaganju, ovaj tjedan oduševile su sve tri blogerice i sve je ocijenila odličnom ocjenom.

„Špela je u ovom zadatku imala na raspolaganju atraktivnu liniju Ardenne tanjura, koje je vrlo zgodno prikazala u videu. Svidjelo nam se kako je s elegantnim okretom tanjura diskretno istaknula i Tognana logo. Odabrala je pravo jesensko jelo koje se bojama savršeno uskladilo s nijansama tanjura – vizualno vrlo privlačno i u potpunosti u duhu sezone“, istaknula je Martina Karić Špeline jesenske boje na tanjuru i savršenu usklađenost s Tognanom.

Estetika i profesionalnost u svakom kadru oduševile su je i u Sandrinu videu:

„Sandra je, kao i uvijek, sve odradila iznimno profesionalno – pa tako i prikaz Tognana kućanskih aparata Iridea. Oduševila nas je kombinacija boja aparata i tanjura jer upravo to odražava Tognaninu filozofiju – da svaki aparat možete uskladiti s posuđem u istoj boji. Sandra je vrlo mudro pristupila product placementu – u kadrovima pripreme jela u pozadini suptilno je ostavila Tognana aparate, čime je dodatno naglasila njihov atraktivan dizajn. Time nije narušila estetiku videa, naprotiv – pokazala je da su naši kućanski aparati ukras svake kuhinje.“

Slani cannoli Sandre Pecić (Foto: Sandra Pecić)

U Antonijinu videu najviše joj se svidjela jednostavnost s jasnom porukom.

„Antonija se poigrala jednostavnošću i fokus usmjerila na tri Tognana proizvoda koje je koristila od pripreme pa sve do posluživanja. Time je savršeno pokazala da u Tognani možete pronaći sve što vam je potrebno za kuhanje i serviranje. Posebno nas je oduševilo što je u svom videu istaknula indukcijsku ploču – praktično rješenje za sve koji preuređuju kuhinju. Budući da je i sama u fazi preuređenja, Antonija je odabrala idealan proizvod kojim je prikazala koliko Tognana prati potrebe suvremenih korisnika“, zaključila je Martina Karić.

Sandra Pecić, Antonia Jagodić i Špela Ankele (Foto: Nova Studio)

Trenutačni poredak i najava novog izazova

Poredak i broj bodova nakon prvog izazova:

KO TO TAMO - 15

ŠPELA ANKELE - 12,5

ANTONIA JAGODIĆ - 12

Za drugi izazov chef Tihomir im zadaje šest namirnica iznenađenja naizgled nespojivih od kojih će morati smisliti recept. Te namirnice su: mrkva, celer (korijen), naranča, senf, sjemenke suncokreta i mesni protein po izboru. Uz to mogu slobodno koristiti i bazične namirnice poput masnoća (ulje, maslac, mast…), octa, brašna, začina (sol, papar, suhi ili svježi začini).

Pratite nas i u tom izazovu i saznajte tko je najbliže tituli pobjednice našega drugog Food Bloggers' Challengea i nagradi od 1000 eura.