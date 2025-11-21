Ako volite deserte koji mirišu na djetinjstvo i dom, ovaj jednostavan kolač s maslacom i cimetom mogao bi vas osvojiti.
Mek i sočan biskvit preliven finim sirupom s okusom cimeta odlično se slaže s kavom, čajem, kuhanim vinom i hladnim danima.
Kolač s cimetom - sastojci:
Za biskvit
- 240 g glatkog brašna
- 1 žlica praška za pecivo
- 1 čajna žličica mljevenog cimeta
- ¾ čajne žličice soli
- 260 g šećera
- 145 g masti ili maslaca
- 1 ½ čajne žličice ekstrakta vanilije
- 3 velika jaja
- 160 ml mlijeka
Za sirup
- 100 g šećera
- 80 ml vode
- 85 g maslaca
- 1 čajna žličica ekstrakta vanilije
- ¾ čajne žličice mljevenog cimeta
Kolač s cimetom - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva.
- Namastite i pobrašnite kalup za kuglof promjera 25 cm.
- U jednoj zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo, cimet i sol.
- U drugoj zdjeli električnim mikserom miješajte šećer, mast i vaniliju dok smjesa ne postane lagana i pjenasta.
- Dodajte jaja, jedno po jedno i miksajte barem 1 minutu nakon što dodate svako jaje.
- Postepeno umiješajte smjesu s brašnom u onu s mlijekom.
- Ulijte tijesto u pripremljeni kalup.
- Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici dok čačkalica umetnuta u sredinu kolača ne izađe čista, 40 do 45 minuta.
- Dok se kolač peče, napravite sirup. Pomiješajte šećer, vodu, maslac, vaniliju i cimet u loncu na srednje laganoj vatri. Miješajte dok se maslac ne otopi.
- Izvadite kolač iz pećnice i ostavite da se hladi u kalupu 10 minuta.
- Pažljivo preokrenite topli kolač na tanjur za posluživanje ili rešetku za hlađenje.
- Vilicom izbodite kolač i prelijte ga toplim sirupom pa poslužite nakon otprilike 30 minuta.
