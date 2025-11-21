Ako volite deserte koji mirišu na djetinjstvo i dom, ovaj jednostavan kolač s maslacom i cimetom mogao bi vas osvojiti.

Mek i sočan biskvit preliven finim sirupom s okusom cimeta odlično se slaže s kavom, čajem, kuhanim vinom i hladnim danima.

Kolač s cimetom - sastojci: Za biskvit 240 g glatkog brašna

1 žlica praška za pecivo

1 čajna žličica mljevenog cimeta

¾ čajne žličice soli

260 g šećera

145 g masti ili maslaca

1 ½ čajne žličice ekstrakta vanilije

3 velika jaja

160 ml mlijeka Za sirup 100 g šećera

80 ml vode

85 g maslaca

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

¾ čajne žličice mljevenog cimeta Kolač s cimetom - priprema: Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva. Namastite i pobrašnite kalup za kuglof promjera 25 cm. U jednoj zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo, cimet i sol. U drugoj zdjeli električnim mikserom miješajte šećer, mast i vaniliju dok smjesa ne postane lagana i pjenasta. Dodajte jaja, jedno po jedno i miksajte barem 1 minutu nakon što dodate svako jaje. Postepeno umiješajte smjesu s brašnom u onu s mlijekom. Ulijte tijesto u pripremljeni kalup. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici dok čačkalica umetnuta u sredinu kolača ne izađe čista, 40 do 45 minuta. Dok se kolač peče, napravite sirup. Pomiješajte šećer, vodu, maslac, vaniliju i cimet u loncu na srednje laganoj vatri. Miješajte dok se maslac ne otopi. Izvadite kolač iz pećnice i ostavite da se hladi u kalupu 10 minuta. Pažljivo preokrenite topli kolač na tanjur za posluživanje ili rešetku za hlađenje. Vilicom izbodite kolač i prelijte ga toplim sirupom pa poslužite nakon otprilike 30 minuta.

Najraskošnije dosad: Sve što trebate znati o ovogodišnjem Fuliranju u Zagrebu +14