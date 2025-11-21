I dok svijet bilježi prve brakove između ljudi i umjetne inteligencije, neobične ceremonije ukorijenjene su u zemljama diljem svijeta. Neke od njih blijede s vremenom, ali druge se čvrsto drže – kao što je slučaj ženidbe (ili udaje) za drveće, što nije rijetkost u Indiji. Za dobrobiti grljenja drveća možda ste već čuli; u kulturama američkih Indijanaca to se smatrao načinom povezivanja s mudrošću prirode i iscjeljivanjem tijela i duše. U Indiji su pak neke prakse nalagale kontakt s drvećem kako bi se upile ljekovite vibracije.

Fenomen grljenja stabala, koji ima duboko ukorijenjene veze u raznim autohtonim tradicijama, posljednjih se godina proširio cijelim svijetom pa tako i na Zapadu sve više ljudi u šetnji šumom zastane kako bi se posvetili kakvoj bukvi ili hrastu.

U Indiji ljudi idu i koji korak dalje pa se žene za stabla. Neki Indijci to žele, drugi pak vjeruju da moraju. Cijela stvar se vrti oko tradicionalne hinduističke astrologije, točnije planeta Marsa i kuja (čit. kudža) ili mangale doshe.

U slobodnom prijevodu, oni koji se rode pod nesretnom zvijezdom, (odnosno planetom), smatraju Indijci, mogu naštetiti budućem supružniku. Indijci vjeruju da brak s takvom osobom može donijeti prijevremenu smrt partneru. Srećom, "kletva" vrijedi samo za prvi brak pa drugi supružnik može biti bez brige. Budući da nitko ne želi svjesno izložiti voljenu osobu opasnosti, prvi brak se sklapa s biljkom, životinjom ili predmetom. Možda zvuči apsurdno, ali Indijci s lošom srećom su itekako zahvalni na tome što postoji lijek za njihovu nesreću: nakon što odrade neobičnu ceremoniju spremni su za vjenčanje s osobom koju doista žele.

I hindusi koji bi se poželjeli oženiti treći put (nakon što su im prethodna dva partnera umrla) su bili u problemu jer prema nekim vjerovanjima treći brak nosi nesreću. Kako bi se to izbjeglo, svatko tko je dvaput postao udovac/ica i želio potražiti novog partnera, morao je najprije održati ceremoniju vjenčanja sa stablom sahada (Streblus asper), koje bi se zatim posjeklo. Ovaj običaj nekoć je bio raširen među kultovima koji su vjerovali da stabla sadrže skrivene svete lijekove ili duše mrtvih i nerođenih.

Tragovi JNA-a u prekrasnoj Boki: Napušten tunel za podmornice Rose +5