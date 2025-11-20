La Zona del Silencio ili u prijevodu sa španjolskog Zona tišine neobično je područje u pustinji Chihuanhuan na sjevbermeru Meksika.



Karakterizira ga neravan teren, jedinstvene pustinjske formacije, fosilizirane školjke i naslage soli koje se prostiru na oko 50 kilometara, a koje su dio zaštićenog rezervata biosfere Mapimi.



U Zoni tišine su zabilježeni neobični fenomeni koji intrigiraju pojedince, a zbog kojeg je neki nazivaju i pustinjskim "bermudskim trokutom“ .



Radio signali se ovdje gube, a kompasi prestaju raditi. Štoviše, inženjer Harry Augusto da la Pena iz meksičke korporacije Pemex nadjenuo je prostoru ovaj nadimak 1966. godine tijekom jedne ekspedicije jer mu se radio oprema stalno kvarila.



Misterij ovoga prostora dodatno se pojačao i dospio na naslovnice novina diljem svijeta kada je NASA-ina raketa Athena neplanirano skrenula s planirane putanje i srušila se u Zoni tišine četiri godine kasnije.

Iako sve ovo zvuči kao zaplet nekog znanstveno-fantastičnog filma (ili horora!), za ove pojave postoje znanstvena objašnjenja.



Vjeruje se kako su ti prirodni fenomeni zapravo posljedica podzemnih naslaga magnetita – magnetskog minerala koji može ometati rad spomenutih uređaja. Uz to, ovo područje ima visoku učestalost pada meteorita koji također mogu pridonijeti magnetskim poremećajima.



Teoretičari zavjere, pak, vjeruju da su u pitanju neka intergalaktička posla. Neki su potvrdili da su u Zoni tišine vidjeli čudna svjetla na nebu i neidentificirane leteće objekte.



Je li išta od toga istina, teško je reći. Ali posao zato cvjeta – organiziraju se posebne NLO ture, a mnogi znatiželjnici iz cijelog svijeta dolaze u Zonu tišine kako bi sami donijeli svoj sud o ovom čudnovatom mjestu.

