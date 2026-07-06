Galerija 0 0 0 0 Amsterdam ima najvišu turističku pristojbu u Europi – njihov toeristenbelasting u 2026. godini iznosi 12,5 posto od neto cijene noćenja, a prije dodavanja poreza na dodanu vrijednost. To znači da se pristojba temelji na cijeni smještaja, a plaćaju je svi posjetitelji koji nisu prijavljeni kao stanovnici Amsterdama.

Ako ste odabrali sobu u hotelu u Amsterdamu koja stoji 100 eura, svakoga dana morat ćete platiti još 12,50 eura za pristojbu. Ako noćite u luksuznom hotelu i smještaj plaćate 400 eura, za pristojbu ćete morati izdvojiti 50 eura po danu.

Toeristenbelasting je turistička pristojba koja se naplaćuje za sve vrste smještaja – od pansiona i kampova do hostela, pa čak i na Airbnb smještaj.

Turističke pristojbe visoke su i u Barceloni (Foto: Shutterstock)

Ako ste u grad stigli brodom, platit ćete pak pristojbu od 15 eura po danu i osobi.

Visoke turističke pristojbe naplaćuju se i u Barceloni – od 6 do 12 eura po osobi i noćenju, a ovisno o kategorizaciji smještaja. Šest eura po danu morat ćete platiti ako spavate u hostelu, a 12 eura ako noćite u hotelu s pet zvjezdica.

U glavnom gradu Francuske maksimalnu turističku pristojbu plaćaju osobe koje odsjedaju u luksuznim palačama – 15,60 eura po danu, dok se, za usporedbu, na smještaj u kampovima plaća pristojba od tek 0,65 eura.

Visina turističke pristojbe ovisi o kategorizaciji smještaja i u Italiji. U Rimu contributo di soggiorno iznosi između 3 i 10 eura po danu. Odsjedate li u hotelu s jednom zvjezdicom, platit ćete 3 eura, u hotelu s tri zvjezdice 6 eura, a u hotelu s pet zvjezdica 10 eura po danu.

Za usporedbu, turistička pristojba u Dubrovniku plaća se u sezoni, odnosno od 1. travnja do 30. rujna, "tek" 2,65 eura po osobi.

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