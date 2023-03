Megapopularni u čitavome svijetu, keksi s komadićima čokolade poseban su ponos za Amerikance jer su za njihove pojmove i silno stari: skoro 90 godina, što je s one strane Atlantika puno više nego s ove europske.

Recept je 1930-ih osmislila Ruth Wakefield, profesionalna domaćica koja je sa suprugom vodila Toll House Inn, prenoćište i gostionicu u gradu Whitman u američkoj državi Massachusetts.

Recept je tiskan u njezinoj kuharici Isprobano i točno (Tried and True) 1938. godine, a kekse koji se danas najčešće umaču u mlijeko (ili su nas u to uvjerile reklame s Djedom Mraza) Ruth je zamislila kao dodatak sladoledu.

Recept za kolačić s komadićima čokolade, izvorno nazvan Toll House Crunch Cookie, objavljen je u bostonskim novinama i brzo je postao jedan od omiljenih u Americi, toliko da se čak pojavio i u radijskoj emisiji Betty Crocker, što je za ono vrijeme bila golema stvar. Koliko je bio popularan i omiljen, svjedoči i činjenica da ga Ruth već 1939. prodala proizvođaču čokolade koju je koristila. I nije prodala samo recept, nego i ime: Toll House Chocolate Chip Cookies.

No osim velikog uspjeha, o ovim keksima kruži i zanimljiva legenda: da su nastali slučajno. Priča otprilike kaže da je je Ruth Wakefield usred pečenja deserta – koji je trebao biti čokoladni – ostala bez čokolade za kuhanje, pa je u smjesu dodala običnu Nestleovu poluslatku čokoladu nasjeckanu na komadiće. Nadala se, navodno, da će se čokolada razići od topline i da će iz pećnice izvaditi smeđe čokoladne kolačiće, no danas svi znamo da se to nije dogodilo.

Koliko nas god zabavljale priče na temu "kako je zapravo bilo", ako znamo da je Ruth Wakefield "diplomirala kućanstvo" i da nipošto nije bila pekarica amaterka jer je Toll House In bio nadaleko poznat po njezinim desertima, skloniji smo vjerovati da je ovaj omiljeni kolačić ipak rezultat ciljanog razvoja recepta, a ne okolnosti da joj se baš, eto, nije dalo u dućan. U svakom slučaju, bez obzira na to jesu li izmišljeni ciljano ili slučajno, nama je drago što ovi keksi postoje.

Ako je i vama drago zbog toga, probajte ih i sami pripremiti: nije teško, a recept smo objavili ovdje .

