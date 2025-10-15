Keksi s Nutellom su raskošna slastica koja će oduševiti ljubitelje deserata, a posebice ovog slatkog namaza.
Riječ je o keksima s mekanom sredinom i hrskavim rubovima te rastopljenom Nutellom u sredini koja se vrlo lako priprema kod kuće.
Kekse je najbolje servirati 15-ak minuta nakon pečenja – tada su još dovoljno topli za uživanje, a rubovi su dovoljno čvrsti da ih možete držati bez lomljenja.
Keksi punjeni Nutellom - sastojci:
- 170 g glatkog brašna
- 130 g smeđeg šećera
- 120 g maslaca
- 10 žličica Nutelle ili drugog sličnog namaza
- 1 veliko jaje
- 1 čajna žličica ekstrakta vanilije
- 1 čajna žličica meda
- ½ čajne žličice sode bikarbone
- prstohvat soli
Keksi punjeni Nutellom - priprema:
- U zdjeli pomiješajte suhe sastojke: brašno, sodu bikarbonu i sol i stavite sa strane. U drugoj posudi pomiješajte mokre sastojke: rastopljeni maslac, smeđi šećer, med i ekstrakt vanilije. Dodajte i jaje i sve dobro promiješajte.
- Mokre sastojke umiješajte u brašno i povežite. Dobiveno tijesto bit će mekano – stavite ga u hladnjak na oko sat i pol da se stvrdne.
- Zamrznite Nutellu: na lim za pečenje koji ste obložili papirom za pečenje stavite po jednu čajnu žličicu Nutelle kako biste formirali 10 individualnih slatkih zalogajčića. Stavite pladanj s Nutellom u hladnjak na sat vremena da zalogajčići stvrdnu toliko da ih možete odvojiti i podići s papira za pečenje.
- Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. Pripremite dva pleha za pečenje keksa. Nauljite ih ili prekrijte papirom za pečenje i stavite sa strane.
- Ohlađeno tijesto za kekse podijelite na 10 jednakih dijelova. Svaki komad tijesta spljoštite, stavite u sredinu smrznutu Nutellu pa zamotajte ostatak tijesta oko punjenja. Oblikujte kekse debljine oko 1,5 centimetara. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sve sastojke.
- Posložite oblikovane kekse na pripremljene plehove – udaljite kekse jedne od drugih jer će se tijekom termičke obrade proširiti.
- Stavite peći kekse u prethodno zagrijanu pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva oko 12 do 13 minuta, odnosno dok ne budu pečeni, a rubovi ne poprime zlatnu boju. Ohladite kekse 15-ak minuta prije posluživanja. Dobar tek!
Brzi i hrskavi i meki: Savršeni talijanski kolačići koje su obožavali i kraljevi +2