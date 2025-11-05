Slatki krumpir je nezaobilazni sastojak na američkom jelovniku za Dan zahvalnosti, a servira se uz pečenu puricu.



Zapravo, u američkim domaćinstvima se za ovu priliku priprema kandirani slatki krumpir s narančom, smeđim šećerom, maslacem i nekolicinom začina, a koji predstavlja sjajan kontrast slanom pečenom mesu.



Obično se peče u pećnici, ali pripremiti ga možete i u tavi na štednjaku. Danas vam nudimo recept upravo za ovu bržu verziju kandiranog slatkog krumpira.

Kandirani slatki krumpir - sastojci: 1,5 kg slatkog krumpira

120 ml vode

100 g smeđeg šećera

60 g maslaca

1 naranča

1 žlica svježe naribanog đumbira

1 čajna žličica mljevenog cimeta

¼ čajne žličice muškatnog oraščića

sol i papar po želji

pekan orasi po željipekan Kandirani slatki krumpir - priprema: Ogulite slatki krumpir i narežite ga na kockice veličine zalogaja. Stavite slatki krumpir u lonac zajedno s vodom, smeđim šećerom, koricom i sokom jedne naranče te maslacem. Začinite sve zajedno s đumbirom, mljevenim cimetom i muškatnim oraščićem. Poklopite lonac i kuhajte krumpir na štednjaku otprilike 30 minuta dok ne omekša. Potom uklonite poklopac i nastavite kuhati sve zajedno još 10 do 15 minuta dok se preostala tekućina u loncu ne pretvori u gust sirup. Po želji možete jelu dodati i nešto sirovih pekan oraha. Posolite i popaprite kandirani slatki krumpir po želji i servirajte ga kao prilog. Dobar tek!

