Galerija 0 0 0 0

Kupus raste u zemlji, lako skuplja prljavštinu i privlači različite kukce. Baš zato potrebno ga je dobro oprati prije korištenja. Najbolje bi bilo temeljito ga isprati pod mlazom čiste vode. Po želji možete ukloniti jedan do dva vanjska lista, a potom kupus prerezati na pola ili na četvrtine. Taj će vam potez pomoći da otkrijete unutarnje slojeve i provjerite ima li prljavštine ili insekata među zbijenim listovima.

Polovice/četvrtine kupusa uronite u vodu kako bi se nečistoće odvojile od ploda pa još jednom isperite sve zajedno. Za pranje povrća (i voća) nije potrebno koristiti ništa osim čiste vode, ističu stručnjaci. Ako na kupusu primijetite nešto što se ne može isprati vodom, upotrijebite četkicu za povrće kako biste to uklonili.

Kupus operite i očistite neposredno prije upotrebe (Foto: Shutterstock)

Kupus nemojte prati onog trena kada ga donesete kući, već onda kada ga planirate potrošiti - neposredno prije upotrebe. Odložite li opran i vlažan kupus u hladnjaku, prije će se početi kvariti.

Ako želite oprati kupus i naribati ga unaprijed za korištenje, važno ga je odgovarajuće posušiti - bilo papirnatim ručnikom ili čistom kuhinjskom krpom od pamuka. Možete ga zamotati u papirnati ubrus te staviti u kutiju u hladnjak.

Kupus je najbolje čuvati u komadu neopran – po mogućnosti zamotan u plastičnu foliju ili stavljen u plastičnu vrećicu. Pohranite ga u ladici za povrće u hladnjaku. Na taj način može ostati svjež i nekoliko tjedana.

Kupus operite i očistite neposredno prije upotrebe (Foto: Shutterstock)

Kupus nije siguran za konzumiranje kada se pojavi neugodan miris, promjene u boji i teksturi povrća - odnosno kad listovi postanu sluzavi. Takav kupus bacite u biootpad.

Ako imate višak kupusa koji ne možete pojesti u roku trajanja, možete ga i zamrznuti – operite ga, obrišite, a potom zamrznite. Zamrznuti kupus najbolje je koristiti u varivima i drugim kuhanim jelima – kada se odledi, bit će mlohav i neprivlačan za jedenje u sirovom obliku.

Kiseljenje je još jedan pametan način za produživanje roka trajanja kupusa – imamo savjete za fini kiseli kupus koji je bolji nego onaj iz trgovine.

Kupus, meso, riža - i genijalna atmosfera: Dobro došli na Sarma fest u Maglenču kraj Bjelovara +2