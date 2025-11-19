Galerija 1 1 1 1 Tematski i zabavni parkovi savršena su destinacija za obiteljski odmor, a pogotovo uoči božićnih blagdana. Odabrali smo pet popularnih mjesta u Europi koja se na kraju godine transformiraju u zemlju zimskih čuda.

Phantasialand, Njemačka

Tematski park Phantasialand u njemačkom gradu Brühlu središte je nezaboravne blagdanske čarolije na kraju kalendarske godine. Od 15. studenog 2025. do 25. siječnja 2026. godine traje Wintertraum ili u prijevodu Zimski san.

Riječ je o posebnom događanju koje obuhvaća božićni sajam s bogatom ponudom jela i pića, tematske predstave, svjetlosne atrakcije na otvorenom, božićne parade i slične zabavne aktivnosti, a koje su idealne za istraživanje s mališanima.

Phantasialand, Njemačka (Foto: Shutterstock)

Efteling, Nizozemska

Uoči Božića valja posjetiti i najveći nizozemski tematski park – Efteling. Riječ je o zabavnom parku sa znanstveno-fantastičnom tematikom smještenom u Kaatsheuvelu u Nizozemskoj, a koji je temeljen na europskim mitovima, legendama i bajkama. Nudi širok spektar atrakcija tijekom cijele godine, a od početka studenog do veljače oblači blagdansko ruho te oduševljava zimskim dekorom, gastro ponudom i snježnim atrakcijama.

Legoland, Engleska

Posjetite s mališanima i Legoland Windsor – tematski park u Berkshireu u Engleskoj koji je posvećen brendu Lego, a obuhvaća više od pedesetak zabavnih vožnji i atrakcija prikladnih za djecu do 12 godina starosti. Od 22. studenog 2025. do 3. siječnja 2026. godine Legoland Windsor pretvara se u božićnu bajku te je ukrašen s tisućama divnih lampica. Nudi susrete s Djedom Mrazom u njegovoj snježnoj kući, blagdanske koncerte, kazališne predstave i slične prikladne sadržaje.

Disneyland Paris (Foto: Profimedia)

Studio Warner Bros Leavesden, Engleska

Ljubitelji Harry Potter serijala svakako trebaju posjetiti i studio Warner Bros Leavesden u blizini Londona. Ovdje ćete pronaći stalnu izložbu "Stvaranje Harryja Pottera“ koja otkriva kako su snimani filmovi prema predlošku J.K. Rowling te razgledati kultne lokacije poput Velike dvorane, pa čak se i ukrcati na Hogwarts Express.



Od 15. studenog 2025. do 18. siječnja 2026. godine traje poseban program Hogwarts in the Snow, a Velika dvorana pretvara se u kulisu za Božićni bal iz filma Harry Potter i Plameni pehar upotpunjena s vijencima od imele, upaljenim kaminima i s mnoštvo hrane.

Disneyland Paris, Francuska

Disneyland Paris je uvijek dobra ideja za ljubitelje zapanjujuće magije Walta Disneyja, a pogotovo u vrijeme blagdana. Uoči Božića ovdje ćete pronaći divovsko božićno drvce, Čarobna svjetla Mickeyja Mousa, blagdanske parade, brojne svečane predstave, ali i koncert Let's Sing Christmas u kojem poznati Disneyjevi likovi pjevaju prepoznatljive božićne pjesme.

