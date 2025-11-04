Galerija 0 0 0 0 Priprema francuskog omleta je oblik kulinarske umjetnosti i svaki detalj je važan – uključujući i tavu koja se koristi. Tako primjerice, slavni chef Marco Pierre White u svojoj kuhinji ima posebno mjestu za tavu zidu koja mu služi isključivo za pripremu tog jela. Dotaknuti je smiju samo kuhar, gumena lopatica i sastojci. Po čemu se razlikuje skromni omlet od svojeg profinjenog rođaka? Francuz mora biti zarolan, bez korice te mirisati na maslac i zaćinsko bilje.

Jacques Pépin često koristi mješavinu vlasca, peršina, estragona - i krasuljicu, klasični začin francuske kuhinje koji nalikuje peršinu, od kojeg se razlikuje po nešto manjem i svjetlijem lišću. Okus joj je slađi i podsjeća na komorač.

Kako napraviti francuski omlet?

Na četiri jaja, za savršeni omlet chef koristi prstohvat soli i papra, 2 žlice svježeg začinskog bilja te žlicu i pol maslaca. Zaboravite na sir i šunku, ovdje im nije mjesto. Po Pépinovom receptu u zdjelicu sa začinima treba razbiti jaja - najbolje na radnoj plohi, a ne o rub zdjele kako ljuska ne bi ušla u žumanjak. Zatim probodite žumanjke vilicom kako bi se jaja bolje izmiješala i začinite ih solju i paprom pa žustro istucite. U ovom koraku nema nježno, a jaja su dovoljno izmiješana kada u mlazu cure s vilice kada je podignete iznad zdjele.

Zagrijte tavu na srednjoj vatri pa dodajte komadić maslaca. Maslac bi se trebao brzo topiti, ali ne i divljati u tavi. Zatim u jednom potezu ulijte jaja u tavu i miješajte ih snažno tresući tavu. Važno je miješati jaja od rubova prema sredini kako se ne bi stvorila korica na krajevima. Nakon nekoliko trenutaka jaja će biti čvršća, ali još uvijek malo tekuća.

Zatim zarolajte omlet u tavi – kao da rolate tepih, u oblik polumjeseca kaže chef. Ako se jaja zalijepe, spasite stvar s malo maslaca. Poravnajte omlet (možete nekoliko puta lupnuti tavom o radnu plohu da se spusti) i zatim ga spustite iz tave na tanjur. Slobodno ga potapšajte da dobije ljepši oblik. Francuski omlet unutra treba biti lagano kremast pa kada ga razrežete i primijetite da je jaje još malo mekano – bez brige, tako i treba biti. Tehniku pripreme možete pogledati i u videu.

"Naopaki", ali tako dobri recepti: 7 prefinih jela u kojima ćemo uživati do nedjelje +2