Galerija 1 1 1 1 U utorak, 17. ožujka 2026. u Smaragdnoj dvorani Hotela Esplanade Zagreb, održat će se gala večera povodom promocije 9. hrvatskog izdanja međunarodnog gastronomskog vodiča Gault&Millau Croatia 2026. te ceremonija dodjele godišnjih trofeja najuspješnijim chefovima i restoranima u Hrvatskoj. Događanje tradicionalno okuplja ključne aktere domaće gastronomije i poslovne scene – chefove, restoratere, vinare, partnere i predstavnike medija – uz zajednički cilj: istaknuti izvrsnost, potaknuti razvoj kvalitete i dodatno osnažiti vidljivost hrvatske gastronomije na međunarodnoj karti.

Središnji dio večeri bit će posvećen predstavljanju novog izdanja vodiča, koji donosi aktualnu selekciju najboljih gastronomskih adresa u Hrvatskoj, kao i dodjeli godišnjih trofeja koje Gault&Millau Croatia tradicionalno uručuje onima koji se ističu inovacijom, dosljednošću, vrhunskom izvedbom i autentičnim pristupom lokalnim namirnicama. Gault&Millau, kao jedan od najutjecajnijih svjetskih gastronomskih vodiča, pokrenut je 1969. u Francuskoj, prisutan je u 23 zemlje, a iduće godine zajednici Gault Millau pridružit će se i Italija.

Ekskluzivnu gala večeru za uzvanike hrvatske promocije vodiča pripremaju dva chefa snažnih osobnosti i međunarodnog dosega: Ana Grgić Tomić, Trofej Gault&Millau Chef godine 2022, inače chefica Esplanadinog restorana Zinfandel’s nagrađenog s 4 toke Gault&Millau Croatia, i zelenom Michelinovom zvjezdicom, te gostujući chef Francesco Marchese. Chef Marchese predstavnik je suvremene talijanske fine dining scene, na čelu je restorana FRE u sklopu Réva Resorta u Monforte d’Alba u srcu regije Langhe, koji Michelinovu zvjezdicu nosi od 2020. Chef u naglašava svoj autorski stil koji spaja tehnike usvojene kroz iskustva u Francuskoj, gdje je znanja stjecao u kuhinjama prominentnih chefova kao što su Georges Blanc, Marc Veyrat, i Yannick Alléno.

Njegov pristup polazi od namirnice: sezonalnost i porijeklo diktiraju konstrukciju jela, dok su tehnike (redukcije, ekstrakcije, precizna termička obrada) uvijek u službi čistoće okusa i dubine umaka, kao ključnog elementa njegove kuhinje. U kombinaciji s kreacijama chefice Ane Grgić Tomić, gala večera bit će iskustvo koje se pamti: svečano i suvremeno s naglaskom na detalje, ritam i karakter.

Gault&Millau - 1 (Foto: PR)

Nadolazeće slavlje izvrsnosti hrvatske kulinarske scene u organizaciji Gault&Millau Croatia podržava mreža partnera proizvođača namirnica, koji prepoznaju vrijednost ulaganja u kvalitetu, znanje i budućnost gastronomije. Zlatni partner vodiča je Président, vodeća robna marka sira u Europi i Hrvatskoj. Kroz svoje bogato iskustvo i ekspertizu u razvoju sirarstva Président kao dugogodišnji partner Gault&Millau Croatia, nastavlja podržavati profesionalnu razmjenu znanja i razvoj mladih kulinarskih talenata. Među partnerima je i vinarija Ruggeri iz Valdobbiadenea poznata po Prosecco Superiore DOCG etiketama te usmjerenju prema održivosti kroz pridruživanje SQNPI sustavu certificiranja. La Lorraine Bakery Group, međunarodna pekarska grupacija s dugom tradicijom i proizvodima prisutnima i na hrvatskom tržištu, dodatno doprinosi cjelokupnom gastronomskom doživljaju večeri. Gosti na večeri imat će priliku kušati i vrhunska vina: Barolo iz talijanske vinarije Réva, Cuvée iz baranjske vinarije Josić, Erdoro blend one iz podruma Mladina, te desertno vino istarske vinarije Kozlović.

Promociju vodiča i gala večeru kontinuirano podržava i Turistička zajednica Hrvatske, kao Special partner vodiča, a razvoj gastronomske prepoznatljivosti Hrvatske podupiru i županijske turističke zajednice: Turistička zajednica Kvarnera – Europske regije gastronomije 2026, kao i turističke zajednice Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Šibensko-kninske i Zagrebačke županije te Turistička zajednica grada Zagreba i TZ Slavonije, Baranje i Srijema.

Svečanost Gault&Millau Croatia 2026. okupit će 100 chefova najboljih hrvatskih restorana, pa je upravo ta Noć kulinarskih Oscara rijetka prilika da za promjenu, oni budu gosti. Strastveni kreativci i predani ugostitelji s nestrpljenjem iščekuju izlazak novog vodiča i proglašenje pobjednika.

