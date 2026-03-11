Zamislite mjesto uz more gdje djeca bezbrižno trče između bazena i plaže, tinejdžeri imaju svoj svijet zabave, roditelji napokon usporavaju, a bake i djedovi uživaju u dugim šetnjama i večerama uz zalazak sunca. Mjesto gdje sve generacije ljetuju zajedno, ali svatko na svoj način – i gdje nikome nije dosadno.

Još bolje, zamislite destinaciju u kojoj je svaki detalj osmišljen upravo za tu ravnotežu: da se obitelj okupi, ali i da svatko ima svoj prostor. Zajednički trenuci prirodno se izmjenjuju s onima „samo za mene“, bez logistike i bez stresa.

Ponekad je to mirno poslijepodne za dvoje dok su djeca u sigurnim rukama animacijskog tima. Ponekad komfor za iskusne putnike koji žele sve na jednom mjestu. A najčešće – savršeno osmišljen obiteljski odmor u kojem svi dolaze na svoje, od najmlađih do najstarijih.

Teško je riječima obuhvatiti sve što donosi Pical Resort 5*, Valamar Collection, koji u ožujku otvara svoja vrata i najavljuje novu eru odmora na hrvatskoj obali. Riječ je o najvećoj investiciji u hrvatskom turizmu. Smješten je uz samu obalu u Parenzana parku, tek nekoliko minuta lagane šetnje od stare gradske jezgre Poreča, i diskretno se uklapa u prirodni pejzaž borove šume i mediteranske obale.

Njegov koncept inspiriran je Parenzanom – povijesnom željezničkom prugom koja je početkom 20. stoljeća povezivala Trst s Porečom, prolazeći kroz desetke istarskih mjesta i spajajući tri današnje države: Hrvatsku, Sloveniju i Italiju. Nekadašnja prometna žila kucavica regije danas je poznata biciklistička i pješačka ruta, ali i snažan simbol povezanosti ovog prostora.

Upravo ta ideja povezanosti postaje temeljni narativ Pical Resorta 5*. Ona se provlači kroz arhitekturu, gastronomiju i iskustva za goste, stvarajući mjesto gdje se susreću različite kulture, okusi i krajolici. Parenzana tako postaje više od povijesne reference – ona je inspiracija za resort u kojem se tradicija i suvremeni luksuz skladno susreću.

Blizina povijesne jezgre Poreča daje resortu dodatnu dimenziju. Šarm kamenih ulica, živahna ljetna atmosfera i kulturna baština poput Eufrazijeve bazilike prirodno se stapaju s nedalekim modernim sadržajima resorta i stvaraju jedinstvenu sliku suvremenog Mediterana. Pical Resort 5* zamišljen je kao produžetak grada – mjesto koje je otvoreno i lokalnoj zajednici, u stalnoj povezanosti s destinacijom koja ga okružuje.

Smještaj inspiriran najboljim od Mediterana

Pical Resort 5* zamišljen je kao mjesto u kojem svaki gost može pronaći svoj idealan ritam odmora. Unutar resorta nalaze se četiri različita smještajna koncepta, osmišljena za različite stilove boravka – od luksuznog obiteljskog odmora do potpune privatnosti vile uz more. Bez obzira na izbor, svim gostima dostupan je isti sadržaj resorta: bazeni, plaže, restorani i wellness zona koji stvaraju osjećaj velikog mediteranskog odredišta.

Za obitelji, srce resorta je Pical Family Hotel. Tematski bazeni prilagođeni djeci, uređene plaže i impresivna zona za igru od čak 3.000 četvornih metara stvaraju prostor u kojem su zabava i bezbrižnost na prvom mjestu. Programi za različite uzraste, edukativne radionice i omiljena maskota Maro pretvaraju hotel u mali svemir dječje mašte, dok roditelji mogu pronaći vrijeme za opuštanje.

Gosti koji traže više privatnosti birat će Pical Suites. Elegantni suiteovi s ekskluzivnim V Level pogodnostima donose dodatnu razinu komfora – od personalizirane usluge i vrhunske gastronomije do privatnih zona uz bazene i plaže.

Za one koji žele klasičan luksuzni resort tu je Pical Hotel, centralno pozicioniran i idealan za pristup uslugama resorta: od bazena, dining i zabavnih zona, s dodatkom jedinstvenog panoramskog pogleda na staru jezgru Poreča iz rooftop bara.

Posebnu notu resortu daje Pical Beach House, elegantna vila uz more s pet spavaćih soba, privatnim bazenom i izravnim pristupom plaži. Riječ je o prostoru koji gostima pruža potpunu privatnost, ali i sve pogodnosti resorta – idealno za obiteljski ili prijateljski odmor.

Gastro putovanje bez kilometara

U Pical Resortu 5* gastronomija je zamišljena kao putovanje kroz okuse regije. Sedam restorana i devet barova pretvaraju boravak u raznoliku kulinarsku priču, od elegantnih fine dining večera do opuštenih restorana uz more i bogatih buffeta inspiriranih mediteranskom kuhinjom.

Inspiracija dolazi iz spomenute Parenzane, povijesne željezničke pruge koja je nekada povezivala Hrvatsku, Sloveniju i Italiju. Ta ideja susreta kultura prenesena je i na tanjur, gdje se isprepliću kulinarske tradicije ovih triju zemalja – od svježe jadranske ribe i morskih plodova do istarskih tartufa, pršuta, maslinova ulja i regionalnih vina.

Među signature restoranima ističe se Harry’s Piccolo, fine dining restoran inspiriran slavnim tršćanskim Harry’s Piccolom s dvije Michelinove zvjezdice, gdje chefovi Matteo Metullio i Davide De Pra donose suvremenu interpretaciju kuhinje regije, dok restoran Fogo by Bekal slavi jednostavnost pripreme na otvorenoj vatri i naglašava svježinu lokalnih namirnica. U brojnim restoranima goste čekaju i interaktivne show-cooking stanice, gdje mogu pratiti pripremu jela i osjetiti živu atmosferu kuhinje.

Poseban element dining doživljaja je Dine Around koncept koji gostima omogućuje da tijekom odmora istražuju različite restorane i stilove kuhinje unutar resorta, ali i izvan njega, poput restorana JAZ by Ana Roš u centru Poreča ili Miramare by Fratelli Cerea na otoku Sveti Nikola – pretvarajući boravak u cjelodnevno gastronomsko iskustvo koje ujedinjuje cijelu destinaciju.

Za najmlađe goste osmišljeni su posebni dječji meniji i “mini chef” radionice u kojima djeca mogu pripremati jednostavna jela, dok roditelji mogu biti sigurni da su obroci nutritivno uravnoteženi i prilagođeni uzrastu.

Dan će se najslađe zaključiti na Pical rooftop baru by Laurent Perrier, uz panoramski pogled na more i staru jezgru Poreča, uz pjenušava vina i signature koktele.

Svijet u malom - za velike i male

U Pical Resortu 5* gotovo svaki dio dana ima svoj prostor. Tri različite tematske plaže, niz bazena i zone uz more stvaraju mali svijet u kojem svatko može pronaći svoj ritam – od obiteljskog kupanja i dječje igre do mirnih kutaka za opuštanje uz more.

Posebno se ističe impresivan 50-metarski bazen uz samu obalu, s pogledom na staru jezgru Poreča, dok ostatak resorta čini čitav niz tematskih bazena i vodenih zona za različite generacije. Djeca imaju svoje vodene atrakcije i bazene s toboganima, dok odrasli mogu pronaći mirnije prostore za plivanje ili opuštanje uz more.

Jedan od najatraktivnijih dijelova resorta je Sundance beach – elegantna zona uz more s infinity bazenom, ležaljkama i DJ sessionima u popodnevnim satima, gdje se dani spontano pretvaraju u duga ljetna druženja uz pogled na Poreč.

S početkom ljeta ovdje stiže i jedan od najzanimljivijih noviteta na hrvatskoj obali – prvi Purobeach u Hrvatskoj. Ovaj poznati lifestyle beach club koncept, nastao na Mallorci i prisutan na prestižnim svjetskim destinacijama, u Poreču dobiva svoju novu adresu.

U Purobeach Poreč dan započinje opuštenim lounge ritmovima uz more, nastavlja se uz signature koktele i mediteransku kuhinju, a završava zalaskom sunca i večernjim DJ setovima. Program uključuje prepoznatljive Purobeach evente poput Ikigai i Sounds of Purobeach večeri, dok baldahini uz more i ritam resident DJ-eva stvaraju atmosferu modernog mediteranskog beach cluba.

Ne možemo zaboraviti ni redefiniciju wellness odmora. U srcu resorta nalazi se ESPA at Pical, prvi spa centar globalno poznatog ESPA brenda u Hrvatskoj, zamišljen kao cjelogodišnje utočište za regeneraciju tijela i uma.

Inspiriran prirodom Istre i pričom o Parenzani, ovaj wellness prostor donosi senzorno putovanje kroz elemente mediteranskog krajolika. Gostima je na raspolaganju osam sauna i parnih kupelji, četiri tematske zone za opuštanje te privatni Spa Suite s whirlpoolom i personaliziranim ritualima za parove ili manje grupe.

Tretmani s potpisom ESPA oslanjaju se na lokalne sastojke i tradiciju regije – od aromatičnih biljnih para i toplih biljnih obloga do masaža s morskim mineralima i duboko opuštajućih rituala koji vraćaju ravnotežu tijelu i umu.

U takvom okruženju wellness postaje sastavni dio boravka – pravi mediteranski reset.

Za goste koji odmor vole provoditi aktivno, Pical Resort 5* nudi čitav niz mogućnosti – od sporta i rekreacije do avantura u prirodi. Posebno mjesto u toj priči je centralna tema Parenzana, nekadašnja željeznička linija, a danas jedna od najpoznatijih biciklističkih ruta u ovom dijelu Europe. Iz resorta se na nju može krenuti izravno iz Bike Center Poreč, smještenog uz sam resort.

Sportsku ponudu upotpunjuje Pical Tennis Centre s 15 zemljanih terena s pogledom na more, dok ljubitelji plivanja mogu trenirati u 25-metarskom grijanom bazenu ili opustiti se u velikom infinity bazenu uz samu obalu.

Za one koji vole strukturirane treninge na raspolaganju je razrađeni Stay Fit program koji svakodnevno donosi nove aktivnosti – od jutarnje joge i nordijskog hodanja do aqua aerobika, vođenih outdoor treninga i biciklističkih tura – potvrđujući da je u Picalu aktivan odmor jednako važan kao i onaj opuštajući.

Najmlađi gosti pritom imaju svoj vlastiti svijet zabave. Uz poznati Maro Club i kreativne radionice, resort donosi i PlayLand, jedinstveni obiteljski centar za igru i učenje, gdje se igra, kreativnost i učenje spajaju kroz STEM radionice, interaktivne igre i prostore za slobodnu igru.

Jedno je sigurno – Pical Resort 5* ne donosi samo još jedan hotel na Jadranu. Donosi novu ideju odmora u kojoj se luksuz, priroda, gastronomija i obiteljski život spajaju u jedno cjelovito iskustvo.

S pogledom na more, staru jezgru Poreča i beskrajne zalaske sunca, ovaj resort najavljuje novu generaciju luksuznog mediteranskog odmora – onu u kojoj svatko može pronaći svoj savršeni ritam.

Ne čekajte – pogledajte najnovije ponude i rezervirajte svoj savršeni obiteljski odmor već danas na Valamar službenoj web stranici.