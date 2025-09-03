Ako želite spriječiti širenje bakterija i ostatke kuhane hrane održati ispravnom i sigurnom za jesti, potrebno ju je staviti u hladnjak.



Stručnjaci savjetuju da se kuhana ili pečena hrana stavi u hladnjak u roku od maksimalno dva sata od termičke obrade. Ako je temperatura zraka u domu viša od 30 Celzijevih stupnjeva, ostatke kuhane hrane trebali bi staviti u hladnjak u roku od sat vremena od termičke obrade.



Poželjno bi bilo da vruću hranu sa štednjaka ili pećnice ne stavljamo direktno u hladnjak – ona će potaknuti pojačan rad hladnjaka, povisiti unutarnju temperaturu unutar ovog kućanskog aparata i dovesti drugu hranu u opasnost od širenja bakterija.



Imajte na umu da opasnost od kvarenja hrane u hladnjaku ovisi o količini hrane koju planirate pohraniti, kao i o kvaliteti ovog kućanskog aparata.



Moderni hladnjaci dovoljno su moćni da se mogu nositi s manjim porastom temperature koji mogu uzrokovati nekoliko posuda tople hrane. S druge strane ne preporučuje se da veliki lonac vrućeg gulaša ili pileće juhe ubacite direktno u hladnjak.

Savjeti za sigurno hlađenje i pospremanje ostataka hrane

Ako imate veću količinu kuhane hrane koju želite pohranite u hladnjak, a trebate je brzinski ohladiti podijelite je na manje porcije i stavite u pojedinačne posude umjesto u jednu veliku. Hrana će se brže ohladiti u manjem pakiranju.

Hranu pohranite u plitku posudu. Hrana će se brže ohladiti u plitkoj posudu nego u dubokoj.

Vruću hranu stavite u posude od nehrđajućeg čelika ili metala – metal se brže zagrijava i hladi od stakla i plastike. Kada se hrana ohladi, onda je možete prebaciti u staklenu ili plastičnu posudu.

Posudu odložite na policu u hladnjaku s dobrim protokom zraka – kvalitetna cirkulacija zraka dodatno će vam pomoći da se hrana brže ohladi.

Uživajte u štrudli od tri kilometra koja bi mogla ući u Guinnessovu knjigu rekorda +9