Rigó Jancsi - ili rigojanči jedan je od najpoznatijih mađarskih čokoladnih kolača, nastao na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Riječ je o elegantnom desertu koji se sastoji od dva sloja čokoladnog biskvita između kojih se nalazi bogata krema, ponekad uz dodatak tamnog ruma, lješnjaka ili vanilije. Kolač se obično završava tankim slojem sjajnog čokoladnog preljeva, a tradicionalno se reže u pravilne kvadrate.

Ime je dobio po slavnom mađarskom romskom violinistu Rigóu Jancsiju, čija je ljubavna priča s Clarom Ward, kćeri američkog milijunaša i suprugom belgijskog princa, početkom 20. stoljeća izazvala veliki društveni skandal. Clara i Rigó upoznali su se 1896. u pariškom restoranu gdje je glazbenik nastupao sa svojim orkestrom, a legenda kaže da ju je odmah očarao i glazbom i karizmom. Nakon burne romanse Clara je napustila princa i pobjegla s violinistom, a kolač je navodno nastao kao slatka posveta njihovoj ljubavi.

Rigojanči je ubrzo je postao popularan diljem tadašnje Austro-Ugarske, a i danas se smatra jednim od najpoznatijih mađarskih deserata. Osim u Mađarskoj, posebno je popularan i u Rijeci, gdje su Clara i Rigó boravili 1896. godine, a čokoladni klasik se s vremenom počeo pojavljivati u gradskim slastičarnicama, u nešto drukčijoj verziji.

Rigojanči - sastojci: Biskvit: 5 jaja

150 g šećera

130 g brašna

20 g kakaa u prahu Krema: 600 ml vrhnja za šlag

180 g tamne čokolade

23 g šećera u prahu Glazura: 100 g tamne čokolade

1 žlica ulja Rigojanči - priprema: Jaja miksajte zajedno sa šećerom, dodajući ga postupno dok smjesa ne postane svijetla, pjenasta i gušća, tako da lagano klizi s metlica miksera. Važno je da se dobro zapjeni jer se tako u tijesto unosi dovoljno zraka. Zatim postupno prosijte brašno i kakao i lagano ih umiješajte u smjesu. Dobivenu smjesu rasporedite na lim obložen papirom za pečenje (26 × 32 cm). Pecite u zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 10 minuta. Kad se biskvit ohladi, prerežite ga na dva jednaka dijela. 100 g tamne čokolade otopite u mikrovalnoj pećnici zajedno s 1 žlicom ulja. Dobivenom glazurom premažite biskvit i stavite ga u hladnjak da se čokolada stisne. Kad se čokolada stvrdne, biskvit narežite na kvadrate veličine oko 5 × 5 cm. Odbiskvita veličine 15 × 25 cm dobije se oko 15 komada. Tamnu čokoladu otopite s malo vrhnja za šlag u mikrovalnoj pećnici, zatim umiješajte šećer u prahu. Važno je koristiti kvalitetnu tamnu čokoladu s najmanje 50 % kakaa. Preostalo vrhnje za šlag istucite u čvrsti šlag. U njega postupno umiješajte otopljenu čokoladnu smjesu. Dobivenu kremu ravnomjerno rasporedite po donjem biskvitu. Možete koristiti slastičarski okvir kako bi krema zadržala oblik. Na vrh kreme poslažite biskvitne kvadrate s čokoladnom glazurom. Kolač stavite u hladnjak na nekoliko sati, a može i preko noći, da se dobro ohladi i stisne. Budući da su kvadrati na vrhu već označeni, kolač će se kasnije lako rezati na porcije.

