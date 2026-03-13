Galerija 3 3 3 3 U kalifornijskom gradu Folsomu pronaći ćete divovsku brončanu trzalicu postavljenu u spomen Johnny Cashu, irska blues legenda Rory Gallagher ima svoju stiliziranu gitaru u Corku, a od danas je i Vela Luka bogatija za hommage hrvatskoj glazbenoj legendi u obliku umjetničke instalacije. Netom podignute, Oliverove naočale po kojima je bio prepoznatljiv u počecima karijere, možete razgledati u šetnji rivom, upravo na mjestu s kojeg je odlazio brodom u ribe.

Odvede li vas put do kultnih raybanica, zastanite i pogledajte prema otočiću Ošjaku i uvali pa barem nakratko, promotrite Velu Luku Oliverovim očima. Snimite i koji kadar za uspomenu, jer zato su tamo, a skenirate li QR kod mobitelom možete doznati i pokoju informaciju o hrvatskoj glazbenoj legendi.

Skulptura naočala - 3 (Foto: Saša Prižmić)

Snimljene fotografije slobodno podijelite na društvenim mrežama, uz hashtag #teksadvidim kako bi skulptura poslužila kao virtualna razglednica Oliverovog kraja. Više o skulpturi možete doznati ovdje , gdje je njezin autor projekta, umjetnik i dizajner Saša Prižmić ispričao nešto više o instalaciji i njezinom značenju.

