Passion Week with Mastercard jedinstveni je gastronomski program nastao u dugogodišnjoj suradnji Mastercarda i JRE-Hrvatska, udruženja koje okuplja vrhunske restorane od Zagreba, preko Istre i Kvarnera pa sve do Dalmacije. Ove jeseni donosi posebne menije po promotivnoj cijeni u 16 restorana.

Program traje do 30. studenog, a kako biste osigurali svoje mjesto u željenom restoranu, ovo ekskluzivno iskustvo za dvoje kupite putem platforme priceless.com.

Ekskluzivni meniji u vrhunskim restoranima po posebnim cijenama (Foto: Mastercard)

Rezervirajte stol i termin za dvoje na platformi priceless.com

Passion Week trenutno se održava u restoranu Plavi Podrum u Voloskom te u restoranu Vila Rova u Krku, gdje se promotivni meniji mogu probati do 9. studenog. U razdoblju od 10. do 23. studenog gosti će moći uživati u degustacijom meniju restoran Foša u Zadru. Zadnji restoran koji će svoj degustacijski meni po promo cijeni nuditi od 24. do 30. studenog je restoran Badi u Umagu.

Svaki od restorana sudionika u Passion Weeku pripovijeda priču svog kraja kroz tanjure koji spajaju lokalne namirnice, tradiciju i suvremenu kulinarsku kreativnost. Kroz pažljivo odabrane sastojke i inovativne tehnike, gosti imaju priliku kušati jela koja pričaju priču o zemlji, klimi i tradiciji područja iz kojeg potječu.

Ako želite kušati delicije koje nude najbolji hrvatski restorani, Passion Week iskustvo za dvoje ekskluzivno možete kupiti putem platforme priceless.com po cijeni od 165,93 eura. Prilikom kupnje iskustva na mail ćete dobiti detaljne upute oko rezervacije stola i termina u željenom JRE restoranu.

Gosti će dobiti poseban znak pažnje tijekom trajanja programa

Valja naglasiti da korisnici Mastercard kartica tijekom trajanja ovog programa mogu uživati u dodatnom znaku pažnje. U svakom JRE restoranu očekuje ih i mali poklon – staro sjeme rajčice koje za ovaj projekt priprema OPG Ćorluka.

Cijeli raspored jesenskog Passion Week programa možete pogledati ispod, a ukoliko želite kušati neke od najboljih delicija cijenjenih JRE restorana, ne zaboravite kupiti iskustvo za dvoje putem platforme priceless.com.

Raspored jesenskog Passion Week programa:

29.9. – 5.10. Lemongarden (Sutivan)

29.9. – 5.10. Navis (Opatija)

6.10. – 12.10. Boba (Murter)

6.10. – 12.10. LD (Korčula)

13.10. – 19.10. Boškinac (Novalja)

13.10. – 19.10. Korak (Jastrebarsko)

20.10. – 26.10. Pelegrini (Šibenik)

20.10. – 26.10. San Rocco (Brtonigla)

20.10. – 26.10. Monte (Rovinj)

27.10. – 2.11. Zijavica (Mošćenička Draga)

27.10. – 2.11. Kala (Supetar)

27.10. – 2.11. Dubravkin put (Zagreb)

3.11. – 9.11. Plavi podrum (Volosko)

3.11. – 9.11. Vila Rova (Krk)

10.11. – 23.11. Foša (Zadar)

24.11. 30.11. Badi (Umag)