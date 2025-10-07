Passion Week with Mastercard jedinstveni je gastronomski program nastao u dugogodišnjoj suradnji Mastercarda i JRE-Hrvatska, udruženja koje okuplja vrhunske restorane od Zagreba, preko Istre i Kvarnera pa sve do Dalmacije.

Ove jeseni donosi posebne menije po promotivnoj cijeni u 16 restorana. Program traje do 30. studenog, a kako biste osigurali svoje mjesto u željenom restoranu, ovo ekskluzivno iskustvo za dvoje kupite putem platforme priceless.com.

Restoran Plavi podrum (Foto: Mastercard)

Rezervirajte stol i termin za dvoje na platformi priceless.com

Passion Week trenutno se održava u trima JRE restoranima - Zijavica u Mošćeničkoj Dragi, Kala u Supetru te Dubravkin put u Zagrebu - gdje gosti mogu probati posebne degustacijske menije do 2. studenog. U tjednu nakon, od 3. do 9. studenog promotivne menije nudit će Plavi Podrum u Voloskom te restoran Vila Rova u Krku, dok će u razdoblju od 10. do 23. studenog gosti moći uživati u degustacijom meniju restoran Foša u Zadru.

Svaki od restorana sudionika u Passion Weeku pripovijeda priču svog kraja kroz tanjure koji spajaju lokalne namirnice, tradiciju i suvremenu kulinarsku kreativnost. Kroz pažljivo odabrane sastojke i inovativne tehnike, gosti imaju priliku kušati jela koja pričaju priču o zemlji, klimi i tradiciji područja iz kojeg potječu.

Najbolji hrvatski restorani još mjesec dana nude posebne menije (Foto: Mastercard)

Ako želite kušati delicije koje nude najbolji hrvatski restorani, Passion Week iskustvo za dvoje ekskluzivno možete kupiti putem platforme priceless.com po cijeni od 165,93 eura. Prilikom kupnje iskustva na mail ćete dobiti detaljne upute oko rezervacije stola i termina u željenom JRE restoranu.

Gosti će dobiti poseban znak pažnje tijekom trajanja programa

Valja naglasiti da korisnici Mastercard kartica tijekom trajanja ovog programa mogu uživati u dodatnom znaku pažnje. U svakom JRE restoranu očekuje ih i mali poklon – staro sjeme rajčice koje za ovaj projekt priprema OPG Ćorluka.

Cijeli raspored jesenskog Passion Week programa možete pogledati ispod, a ukoliko želite kušati neke od najboljih delicija cijenjenih JRE restorana, ne zaboravite kupiti iskustvo za dvoje putem platforme priceless.com.

Najbolji hrvatski restorani još mjesec dana nude posebne menije (Foto: Mastercard)

Raspored jesenskog Passion Week programa: