Fegato alla veneziana ili jetrica na venecijanski talijanski su specijalitet – obuhvaćaju pirjana teleća jetrica s lukom. Poslužuju se, pak, na posteljici od kuhane palente.



Kako se priprema jetrica na venecijanski u emisiji IN magazin pokazao je hrvatski chef Goran Kočiš, koji je i sudac popularne kulinarske emisije Masterchef koja se ovoga tjedna ponovo počela emitirati na NovojTV.



Pošto dolazim iz Slavonije, a u Slavoniji se tijekom jeseni i zime često pripremaju jetrica, danas ću vam ih pripremiti, ali na način na koji to rade naši susjedi Talijani, rekao je chef Kočiš.



On teleća jetrica sljubljuje s ljutikom, a poslužuje uz kremastu palentu sa sirom gorgonzola.

Teleća jetrica na venecijanski - sastojci: 1 komad teleće jetre

300 ml mlijeka

200 g instant palente

100 g sira gorgonzola

100 g maslaca

5 inćuna iz konzerve

3 ljutike

1 žlica kapara

1 čajna žličica šećera

sol i papar po želji

maslinovo ulje po želji

svježi peršin i bosiljak po želji

mesni temeljac po želji

crveno vino po želji Teleća jetrica na venecijanski - priprema: Na vruću tavu dodajte malo maslinova ulja, pa na njemu prepirjajte nasjeckanu ljutiku. Pirjajte dok se ljutika ne karamelizira. Da bi pospješili karamelizaciju dodajte i malo šećera. Dodajte i nešto narezanih kapara i inćuna te pirajte sve zajedno par minuta. Kada luk dobije lijepu zlatno-smeđu boju deglazirajte tavu s nešto crvenog vina. Kuhajte sve zajedno par minuta. Na istom štednjaku u posebnom loncu zagrijte mlijeko s nešto vode i soli, pa dodajte instant palentu. Miješajte par minuta pjenjačom da se sastojci povežu i da ne nastanu grudice. U vruću palentu dodajte sir gorgonzolu i pola maslaca. Miješajte dok se sir i maslace ne rastopi. Očistite teleću jetru od žilica, pa je narežite na tanke trakice. Prepirajte jetricu na zagrijanom ulju u posebnoj tavi. Pirjajte jetrica dok ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju. Potom u njih dodajte umak sastavljen od luka, inćuna, kapara i vina i sve dobro promiješajte. Dodajte i nešto mesnog temeljca i kuhajte još par minuta. Pred kraj kuhanja u jetrica dodajte par kockica maslaca i nasjeckane svježe listiće peršina. Poslužite uz kuhanu palentu s nešto dodatnih listića svježeg bosiljka. Po želji, jetrice možete servirati i s nešto reduciranog balzamičnog octa. Dobar tek!

Kako chef Kočiš priprema recept pogledajte u videu IN magazina.

Novu sezonu Masterchefa pratite na Novoj TV od ponedjeljka do petka s početkom od 22.30 sati.

