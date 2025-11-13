Galerija 7 7 7 7 Kava i čokolada nepogrešiva su kombinacija u slasticama, ali omiljeni jutarnji napitak može biti sastojak i slanih jela kojima daje slojevitost okusa - kao što je slučaj s krepkim gulašima od tamnog mesa, poput govedine i divljači. Kod pripreme deserata, osim u društvu kakaa, kava će se odlično slagati i s rumom, viskijem, cimetom, karamelom ili voćnim notama poput višnje ili borovnice. U pripremu jela s kavom upustili su se i natjecatelji MasterChefa.

Kava kao kompleksna namirnica zahtijeva duboko razumijevanje – vještina je znati kako je koristiti na tanjuru, a spojiti je s drugim elementima je prava mala umjetnost, naglasio je žiri na samom početku izazova. Kako će se završiti kulinarske avanture doznajte u novoj epizodi MasterChefa.

Njegovo veličanstvo, tiramisu

Najpoznatiji kolač od kave na svijetu bez sumnje je tiramisu. Podigni me ili razvedri me, doslovan je prijevod omiljenog talijanskog deserta koji uveseljava i podiže raspoloženje slasnim spojem kave, piškota i jaja. Kada je i kako tiramisu točno nastao, nitko ne zna sa sigurnošću.

Talijanski pisac Giovanni Comisso u svojim memoarima je pisao o slatkom remek-djelu koje je pripremala njegova baka Giuseppina. Ona je tiramisu jela za hladnih, zimskih večeri - je li to bilo zato da spriječi rizik od salmnonele koja ljeti vreba iz sirovih jaja ne znamo, ali vjerujemo da je uživala. U središtu Trevisa, u staroj gostionici na mjestu današnjeg restorana Le Beccherie, davnih se dana uživalo u slavnoj poslastici. Restoran Le Beccherie na svojim stranicama navodi kako je 1950-ih vlasnica Alba Campeol tijekom trudnoće energiju vraćala svekrvinim zasitnim doručkom od zabaglionea (krema od jaja i slatkog vina) te kavom. Mješavinu vina i kave za doručak nikome ne preporučujemo, ali navodno je po Albu sve pošlo dobro. Nakon poroda, kada se vratila u kuhinju restorana, Alba Campeol je napravila desert nadahnut upravo tim jelom. Zajedno s tadašnjim slastičarom restorana počela je eksperimentirati s kombinacijama sastojaka.

Postoji i teorija kako slavni kolač od jaja, šećera, piškota, mascarponea, kave i kakaa ima i svoju nestašnu stranu. Prema njoj je tiramisu osmislila domišljata vlasnica jedne kuće užitaka u središtu Trevisa i nudila ga muškarcima kao afrodizijak. Bilo kako bilo, sigurno je jedino da je tiramisu nastao u Italiji, a danas za njega zna cijeli svijet. No tiramisu je tek jedan od primjera ljubavi između kave i čokolade, a u nastavku donosimo i pet omiljenih recepata.

Bicerin (Foto: Shutterstock)

Desert u čaši koji će vas dobro razbuditi

Ne možete odlučiti pije li vam se kava ili vruća čokolada? Nema problema, Talijani imaju odgovor i na takve dileme. Bicerin, torinski specijalitet u tri slasna sloja nastao je kako bi nas razbudio i zasladio. Slojevi kave, čokolade i pjenastog mlijeka ili vrhnja privlače već na prvi pogled, a priprema je jednostavnija nego što izgleda.

Keksi od kave i čokolade (Foto: Shutterstock)

Keksi od kave i čokolade

Čokolada i kava kombinacija je koja je potekla iz raja. Ona dominira i ovim sočnim i mekanim keksima koje se vrlo lako pripremaju i kod kuće. Keksi se rade od neodoljive kombinacije instant kave, kakaa i čokoladnih kapljica. Uz korištenje miksera za cijeli proces izrade bit će vam potrebno manje od pola sata. Najteži dio je čekanje da se keksi ohlade prije posluživanja.

Tiramsu se može napraviti i bez jaja i slatkog sira (Foto: Shutterstock)

Tiramisu bez jaja i slatkog sira

Obožavana talijanska slastica obično se priprema od piškota umočenih u kavu, a prekrivenih kremom na bazi jaja i slatkog sira mascarpone te kakao prahom. Imamo recept za prefinu kremu koja se radi na bazi svilenog tofua i jogurta od soje. Evo što morate napraviti.

Krema s mascarponeom i agrumima, crumbleom od lješnjaka i kavom (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Desert od lješnjaka i kave

Talijanski chef s hrvatskom adresom Stefano Cosattini otkrio nam je recept koji objedinjuje sva talijanska blaga u gastronomiji: lješnjake, agrume, prozračnu kremu s mascarponeom i kavu. Ovdje ćete naći recept .

Čokoladna torta s kavom

Sočna čokoladna torta brzo je gotova, a u pripremi ne možete ništa "zeznuti" pa će i početnicima ispasti baš kako treba. Bogata čokoladna torta s gustom, svilenkastom kremom i biskvitom koji je toliko lagan da prkosi gravitaciji, odličan je izbor za one kojima torte i kolači uvijek mogu biti još malo čokoladniji. Ovdje je i recept.

Kad ga probate - nema natrag : Recept za bang bang umak koji spaja najbolje od Istoka i Zapada +1

