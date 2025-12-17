Chicken Vesuvio je klasik američko talijanske kuhinje – i čikaški restoran­ski miljenik. Mirisna pečena piletina s hrskavom kožicom u umaku od graška, češnjaka, origana i vina tipičan je primjer kako su za slasno jelo ponekad dovoljni sasvim skromni sastojci. Iako naziv jela u mislima vodi u Italiju, većina gastro-povjesničara slaže se da je ime dobio u SAD-u. S vremenom je piletina Vesuvio postala simbol Chicaga, gdje se smatra izvornim jelom tog grada, baš kao i pizza s debelim tijestom (deep-dish) ili talijanski sendvič s govedinom (Italian beef).

Iako je podrijetlo pomalo nejasno, najraširenije je vjerovanje da je jelo popularizirao restoran Vesuvio u Chicagu tijekom 1930-ih godina. Ubrzo je postalo neizostavan dio jelovnika u talijansko-američkim restoranima diljem grada, a kultni status dodatno je učvrstio restoran Harry Caray’s, čija se verzija često proglašava najboljom u gradu. Piletinu Vesuvio lako možete napraviti sami, a evo i recepta.

Piletina Vesuvio - sastojci: 6 pilećih zabataka (oko 170 g svaki), s kosti i kožom, posušenih papirnatim ubrusom

2 1/2 žličice soli

340 g mladog krumpira (oko 12 malih krumpira), prepolovljenih poprečno

2 srednje ljutike, sitno nasjeckane (oko 120 g)

6 režnjeva češnjaka, tanko narezanih (oko 3 žlice)

1 žličica crnog papra

1 1/2 žličice svježeg origana, nasjeckanog

1 1/2 žličice svježeg timijana, nasjeckanog

160 ml suhog bijelog vina

180 ml pilećeg temeljca

60 g maslaca, narezanog na kockice

160 g graška

1 žlica svježeg limunova soka

Grubo nasjeckani svježi peršin Piletina Vesuvio - priprema: Zagrijte pećnicu na 220 °C. Pileće zabatke ravnomjerno posolite s 2 žličice soli i složite ih kožom prema dolje u jednom sloju u veliku tavu otpornu na pećnicu. Pecite na srednje jakoj vatri, bez miješanja, dok koža ne postane hrskava i zlatno-smeđa, 15 do 20 minuta. Premjestite piletinu na tanjur, a u tavi zadržite 3 žlice masnoće. Ostatak masnoće bacite ili sačuvajte za drugu upotrebu. Pažljivo dodajte krumpire u tavu s masnoćom, složivši ih prerezanom stranom prema dolje u jednom sloju. Pecite na srednje jakoj vatri, bez miješanja, dok ne poprime boju, 3 do 5 minuta. Dodajte ljutiku, češnjak, papar, 1/2 žličice origana, 1/2 žličice timijana i preostalu 1/2 žličice soli. Kuhajte uz stalno miješanje dok ne zamiriše i ljutika ne omekša, 1 do 2 minute. Ulijte vino i pustite da zakuha na srednjoj vatri; kuhajte uz povremeno miješanje dok se lagano ne zgusne i ne reducira za otprilike polovicu, oko 3 minute. Dodajte temeljac, a zatim vratite pileće zabatke u tavu, slažući ih kožom prema gore na krumpire zajedno sa svim sokovima koji su se skupili. Pecite u zagrijanoj pećnici dok termometar umetnut u najdeblji dio piletine ne pokaže 80 °C, 16 do 18 minuta. Šupljom žlicom izvadite piletinu i krumpire na čisti tanjur. Umak u tavi dovedite do laganog vrenja na srednjoj vatri. Uz stalno miješanje pjenjačom, dodajte maslac, kockicu po kockicu, dok se potpuno ne poveže, oko 3 minute. Kuhajte uz lagano miješanje dok se umak ne zgusne, oko 2 minute. Dodajte grašak te preostalu 1 žličicu origana i timijana. Kuhajte na srednje laganoj vatri uz često miješanje dok se grašak ne zagrije, oko 3 minute. Maknite s vatre i umiješajte limunov sok. Vratite krumpire i piletinu u tavu te pospite peršinom.

