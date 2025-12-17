Galerija 2 2 2 2 Vijetnamski otok Phu Quoc, koji su čitatelji američkog magazina Condé Nast Traveler proglasili najljepšim u Aziji, ove je godine na dodjeli World Travel Awards nagrada ponio turističkog Oscara, titulu vodeće svjetske otočne prirodne destinacije.

U utrci za prestižnu nagradu Phu Quoc je prestigao konkurenciju poput Antigve i Barbude, Dominice, škotskog otoka Skye te norveškog arhipelaga Lofoten. Ove godine je Phu Quoc bio totalni hit među turistima - u prvih 11 mjeseci posjetilo ga je gotovo 7,6 milijuna turista, što je 35 posto više u odnosu na prošlu godinu. Jedan od glavnih aduta za to je i činjenica da je Phu Quoc jedina destinacija u Vijetnamu koja međunarodnim putnicima nudi boravak bez vize do 30 dana.

Phu Quoc je šarolik otok na kojem svatko može pronaći nešto po svome guštu – bilo da želite ljenčariti pod palmama u resortu, uživati u prirodi ili istraživati uzbudljive tržnice, pronaći ćete nešto za sebe. Diljem otoka nalazi se velik broj resorta različitih kategorija. Bilo da tražite luksuzno iskustvo s pet zvjezdica ili jednako lijep, ali povoljniji resort s tri zvjezdice – imate što birati.

Ipak, treba imati na umu da se mnogi resorti nalaze u prilično udaljenim područjima. Po otoku se možete kretati taksijima ili možete unajmiti motor. Potrebno je oko sat i pol da se stigne s jednog kraja otoka na drugi. Iako je u prometnijim dijelovima lako pronaći taksi, u ruralnim područjima to može biti izazov. Hoteli često nude mogućnost unajmljivanja auta s vozačem na jedan dan, što je dobra opcija za grupe ili one koji ne žele sami voziti.

Phu Quoc - 5 (Foto: Shutterstock)

Phu Quoc poznat je po svojim lažnim europskim resort-gradićima. Sunset Town i Grand World su najpoznatiji, a turistima se ili jako sviđaju, ili im uopće ne legnu. Tijekom dana često djeluju kao gradovi duhova. Noću se sve mijenja – parkovi nude svjetlosne i vodene spektakle, a trgovine i restorani se ispune ljudima. Tražite li autentičniji smještaj, takvi resorti i nisu najbolja ideja.

Phu Quoc nudi dovoljno uzbudljivih sadržaja, od VinWorlda – zabavnog parka do kojeg vodi najduža žičara nad morem na svijetu, do planinarskih staza s kojih pucaju vidici za pamćenje i raznih organiziranih izleta brodom. Istražiti možete i zatvor Phu Quoc ili lunjati noćnom tržnicom.

