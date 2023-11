Kupus je zeljasto povrće iz porodice krstašica koje se koristi u prehrani još od prethistorijskih vremena. U stotinu grama svježeg kupusa nalazi se oko 40 miligrama vitamina C, što je polovica dnevne preporučene doze. Uz to sadrži znatne količine beta-karotena, kalija, željeza i magnezija.



Čak 92 posto kupusa čini voda, pa ne čudi što se to povrće smatra dijetalnom namirnicom s tek dvadesetak kalorija na stotinu grama ploda. Ima visok postotak prehrambenih vlakana te potiče rad probave.



To zeljasto povrće ima snažna antiupalna svojstva. Može se iskoristiti za liječenje brojnih zdravstvenih boljki – listovi svježeg kupusa dezinficiraju rane, smanjuju opekotine, ublažuju otekline i ozebline i slično.

Kupus voli niske temperature i dugo će ostati svjež (Foto: Shutterstock)

Kako pohraniti kupus?

Kada kupujete svježi kupus – birajte plodove tvrdih i tijesno priljubljenih listova koje nemaju vidljiva oštećenja niti mrlje.

Da biste mu produljili rok trajanja, najbolje ga je staviti na neko hladno mjesto – poput podruma ili hladnjaka.



Ako imate narezani komad svježeg kupusa, pohranite ga u hladnjak. Kupus zamotajte u plastičnu foliju – što ga čvršće omotate to će manje vlage ući u plod i tako će se spriječiti truljenje.

Kako pripremiti kupus?

Svježi kupus može se jesti sirov na salatu, ali može se i pirjati , peći, dodavati u razne juhe, variva i gulaše. Mnogi ga pak kisele kao zimnicu.



Nastavite čitati tekst i pronađite pet recepata koje moraju probati svi ljubitelji svježeg kupusa:

Krpice sa zeljem (Foto: Stockfood)

Krpice sa zeljem

Krpice sa zeljem jedno su od onih jela koja u nama bude nostalgiju. Krpice u ovom receptu zapravo su tjestenina, a zelje se odnosi na komade svježeg kupusa.

Jelo je cjenovno iznimno prihvatljivo, brzo se priprema i dobro zasićuje. Možete ga pripremiti kao samostalno jelo ili kao prilog različitim mesnim jelima. Imamo recept!

Prisiljeno zelje

Mnogi su u djetinjstvu jeli i prisiljeno zelje. Riječ je o jednostavnom i jeftinom varivu koje se sprema od tek nekoliko sastojaka – svježeg kupusa, rajčice, luka i pokojeg začina.

Postoje različite vrste prisiljenog zelja – netko ga ne može zamisliti bez šake kuhanog graha, drugi pak obično u zelje stavljaju i kobasice ili kakav drugi komad sušenog mesa, no mi vam donosimo recept za najlakšu varijantu.

Varivo s kupusom i mljevenim mesom

Amiši žive na području Pennsylvanije u Sjedinjenim Američkim Državama, a njihova kuhinja poznata je po jednostavnim, ali obilnim i zasitnim obrocima temeljenim na mesu, krumpiru i povrću.

Amiško varivo od kupusa i mljevene junetine upravo je jedan od takvih recepata. Mladi kupus reže se i kuha zajedno s mesom, krumpirom, mrkvom, lukom, celerom i jednostavnijim začinima poput soli i papra u mješavini vode i soka od rajčice. Evo što točno morate napraviti.

Odrezak od kupusa (Foto: Shutterstock)

Odrezak od kupusa

Kupus možete iskoristiti i za pripremu povrtnog odreska. Njegov slatkasti okus i tvrda tekstura idealni su za ostvarivanje ovoga kulinarskog cilja. Narežite svježi kupus na kriške debljine oko 2,5 centimetra, dobro ih začinite i ispecite u pećnici. Pronađite ovdje recept.

Gulaš od kupusa i mesa

Gulaš od kupusa i mljevenog mesa (junetine ili janjetine) u Turskoj ćete pronaći pod nazivom kapuska, a prepoznatljivu aromu daju mu mirisni začini. Ovisno o kuharu, gulaš će mirisati na kumin, korijandar, mljevenu papriku ili metvicu – a začine je najbolje prilagoditi vlastitom ukusu. Imamo recept!

