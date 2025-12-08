Obična pečena cvjetača postat će puno zabavnija u obliku pite ili jednostavno – umotana u hrskave kore bogato premazane maslacem… i začinjena raskošnim umakom od sira.
Poslužite je kao predjelo, prilog uz pečeno meso ili vegetarijansko glavno jelo. U svakoj ulozi ova jednostavna pita s cvjetačom će vas oduševiti, a uz to – sjajno i izgleda na svečanom stolu.
Jednostavna pita od cvjetače - sastojci:
Za pitu
- 1 glavica cvjetače, narezana na male komadiće i cvjetiće
- 2 žlice maslinovog ulja
- 40 g parmezana, naribanog
- 100 g maslaca, otopljenog
- 4 lista tijesta za pite
Za umak
- 50 g maslaca
- 40 g glatkog brašna
- 500 ml punomasnog mlijeka
- 1 čajna žličica senfa
- 150 g ekstra zrelog cheddra, naribanog
- naribani muškatni oraščić. po ukusu
- 1 prstohvat kajenskog papra
Jednostavna pita od cvjetače - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 210 stupnjeva.
- Istresite cvjetiće cvjetače i nasjeckane listove i stabljike na lim za pečenje i pomiješajte s maslinovim uljem i prstohvatom soli. Naribajte oko četvrtinu parmezana i posipajte po cvjetači. Pecite 30 minuta dok cvjetača ne počne dobivati boju i ne omekša. Izvadite i ostavite sa strane.
- Dok se cvjetača peče, pripremite umak od sira. Otopite maslac u loncu na srednje jakoj vatri. Kad se počne pjeniti, umiješajte brašno i kuhajte 2-3 minute dok se ne formira pasta. Postupno umiješajte mlijeko, neprestano miješajući da razbijete grudice. Kad se mlijeko sjedini, kuhajte 10 minuta, povremeno miješajući, dok se umak ne zgusne. Umiješajte senf i sav naribani cheddar osim jedne šake. Miješajte dok umak ne postane gladak. Začinite muškatnim oraščićem, kajenskim paprom i solju po ukusu.
- Namažite maslacem okrugli kalup za torte s odvojivim dnom. Stavite list tijesta za pečenje u kalup, a višak ostavite da visi preko ruba. Premažite tijesto s još maslaca i pospite s malo parmezana. Ponovite s ostalim listovima tijesta. Slažite ih u kalup tako da svaki malo zaokrenete u odnosu na onaj ispod.
- Pečenu cvjetaču istresite u sredinu kalupa obloženog tijestom. Prelijte je umakom od sira. Naborajte listove tijesta koji vise preko ruba i lagano ih prebacite na nadjev i stisnite kako biste dobili dekorativni završetak. Premažite s još rastopljenog maslaca.
- Sredinu pospite preostalim cheddrom i naribanim parmezanom.
- Pecite 20 minuta, zatim osvojite stranicu kalupa, ali ostavite dno, i pecite još 20 minuta dok tijesto ne postane zlatnožuto i hrskavo sa svih strana. Ostavite da se malo ohladi prije posluživanja.
