Obična pečena cvjetača postat će puno zabavnija u obliku pite ili jednostavno – umotana u hrskave kore bogato premazane maslacem… i začinjena raskošnim umakom od sira.

Poslužite je kao predjelo, prilog uz pečeno meso ili vegetarijansko glavno jelo. U svakoj ulozi ova jednostavna pita s cvjetačom će vas oduševiti, a uz to – sjajno i izgleda na svečanom stolu.

Jednostavna pita od cvjetače - sastojci: Za pitu 1 glavica cvjetače, narezana na male komadiće i cvjetiće

2 žlice maslinovog ulja

40 g parmezana, naribanog

100 g maslaca, otopljenog

4 lista tijesta za pite Za umak 50 g maslaca

40 g glatkog brašna

500 ml punomasnog mlijeka

1 čajna žličica senfa

150 g ekstra zrelog cheddra, naribanog

naribani muškatni oraščić. po ukusu

1 prstohvat kajenskog papra Jednostavna pita od cvjetače - priprema: Zagrijte pećnicu na 210 stupnjeva. Istresite cvjetiće cvjetače i nasjeckane listove i stabljike na lim za pečenje i pomiješajte s maslinovim uljem i prstohvatom soli. Naribajte oko četvrtinu parmezana i posipajte po cvjetači. Pecite 30 minuta dok cvjetača ne počne dobivati boju i ne omekša. Izvadite i ostavite sa strane. Dok se cvjetača peče, pripremite umak od sira. Otopite maslac u loncu na srednje jakoj vatri. Kad se počne pjeniti, umiješajte brašno i kuhajte 2-3 minute dok se ne formira pasta. Postupno umiješajte mlijeko, neprestano miješajući da razbijete grudice. Kad se mlijeko sjedini, kuhajte 10 minuta, povremeno miješajući, dok se umak ne zgusne. Umiješajte senf i sav naribani cheddar osim jedne šake. Miješajte dok umak ne postane gladak. Začinite muškatnim oraščićem, kajenskim paprom i solju po ukusu. Namažite maslacem okrugli kalup za torte s odvojivim dnom. Stavite list tijesta za pečenje u kalup, a višak ostavite da visi preko ruba. Premažite tijesto s još maslaca i pospite s malo parmezana. Ponovite s ostalim listovima tijesta. Slažite ih u kalup tako da svaki malo zaokrenete u odnosu na onaj ispod. Pečenu cvjetaču istresite u sredinu kalupa obloženog tijestom. Prelijte je umakom od sira. Naborajte listove tijesta koji vise preko ruba i lagano ih prebacite na nadjev i stisnite kako biste dobili dekorativni završetak. Premažite s još rastopljenog maslaca. Sredinu pospite preostalim cheddrom i naribanim parmezanom. Pecite 20 minuta, zatim osvojite stranicu kalupa, ali ostavite dno, i pecite još 20 minuta dok tijesto ne postane zlatnožuto i hrskavo sa svih strana. Ostavite da se malo ohladi prije posluživanja.

Bolje nego s Adventa? Fritule punjene Oreo keksima i još šest jela koja ćemo raditi ovog tjedna +1